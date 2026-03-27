Aaron Mercury denuncia asalto a mano armada afuera de plaza comercial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El influencer y creador de contenido

, conocido por su participación en La Casa de los Famosos 2025,

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la noche del pasado jueves 26 de marzo ser víctima de unjunto con suLa denuncia pública se realizó a través de historias de, donde Mercury reveló que el incidente ocurrió afuera del; no obstante, el creador de contenido no especificó en dónde fue, pues existen dos sedes con este nombre en launo en Santa Fe, Ciudad de México, y otro en Naucalpan, Estado de México.contó que la agresión se dio mientras estabacon su mamá, y que los asaltantes contaban con. "los celulares,las carteras y todo. Ahí les voy avisando cualquier cosa, por suerte no pasó a mayores", comentó el influencer desde su perfil oficial dedenunciaLuego de publicar la denuncia a sus stories de, Mercury acudió apara contar másPor medio de unen la plataforma el influencer confesó que los asaltantes le apuntaron a la cabeza con una. Agregó que estasí alteró a su, pues se asustó al ver que los criminales lo estaban, pero intentó mantenerse lo más tranquilo posible."Dentro de lo que cabe, me siento, pues porque todo salió muy muy simple", confesó Mercury, reflexionando sobre cómo lapudo haber escalado rápidamente. "Imagínate que me dispararan a mi, que le dispararán a mi, estaríamos hablando de otra historia totalmente", dijo en la trasmisión.En cuanto a lasel influencer contó que le quitaron un, un, los celulares y las carteras a ambos. Agregó que él sí llevaba dinero en efectivo, sin embargo, que ya reportó todas sus tarjetas.También comentó que mantendría a susal tanto en caso de cualquier, y que a pesar del susto, laconcluyó en elpara ese tipo de agresiones.