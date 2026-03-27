Aaron Mercury denuncia asalto a mano armada afuera de plaza comercial
El influencer y su madre fueron despojados de objetos personales sin sufrir heridas.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El influencer y creador de contenidoAaron Mercury , conocido por su participación en La Casa de los Famosos 2025, denunció
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la noche del pasado jueves 26 de marzo ser víctima de un asalto a mano armada junto con su madre.
La denuncia pública se realizó a través de historias de Instagram, donde Mercury reveló que el incidente ocurrió afuera del Centro Comercial Samara; no obstante, el creador de contenido no especificó en dónde fue, pues existen dos sedes con este nombre en la Zona Metropolitana uno en Santa Fe, Ciudad de México, y otro en Naucalpan, Estado de México.
Aaron Mercury contó que la agresión se dio mientras estaba dentro de su carro con su mamá, y que los asaltantes contaban con armas. "Nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras y todo. Ahí les voy avisando cualquier cosa, por suerte no pasó a mayores", comentó el influencer desde su perfil oficial de Instagram.
Aaron Mercury denuncia asalto a mano armada
Luego de publicar la denuncia a sus stories de Instagram, Mercury acudió a TikTok para contar más detalles del incidente.
Por medio de un live en la plataforma el influencer confesó que los asaltantes le apuntaron a la cabeza con una pistola. Agregó que esta situación sí alteró a su madre, pues se asustó al ver que los criminales lo estaban amenazando, pero intentó mantenerse lo más tranquilo posible.
"Dentro de lo que cabe, me siento bendecido, pues porque todo salió muy muy simple", confesó Mercury, reflexionando sobre cómo la situación pudo haber escalado rápidamente. "Imagínate que me dispararan a mi, que le dispararán a mi madre, estaríamos hablando de otra historia totalmente", dijo en la trasmisión.
En cuanto a las pérdidas materiales el influencer contó que le quitaron un anillo, un reloj de alto valor, los celulares y las carteras a ambos. Agregó que él sí llevaba dinero en efectivo, sin embargo, que ya reportó todas sus tarjetas.
También comentó que mantendría a sus seguidores al tanto en caso de cualquier actualización, y que a pesar del susto, la situación concluyó en el mejor de los casos para ese tipo de agresiones.
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