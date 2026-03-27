César Bono sufrió susto durante grabación en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

ha enfrentado diversas situaciones que han llevado a su

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. La más reciente ocurrió hace unos días durante una, donde el actor estuvo a punto de sufrir unmientras comía.El momento, que sesociales, ocurrió mientras Bono participaba en unade comida. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el actor comenzó a ahogarse en plena grabación."Ya me había comido unos camarones y digo: `Tráeme unapara probarlo`, y me llevaron una pierna", contó en un encuentro con los medios.Bono explicó quemientras hablaba para una entrevista, lo que provocó que la comida "se le fuera chueco", aunque, por fortuna,"Se me va chueco, pero asíde nada. Hubieras visto a los guatemaltecos (diciendo): `se ahoga`. O sea, a mí ni me dio miedo, pero la gente si se puso toda loca",con humor.A pesar del susto, el actor aseguró que se encuentra en. Incluso,en la serie "Vecinos", donde lleva más de dos décadas."(Estoy). Sigo haciendo `Vecinos`. En octubre, si llegó vivo, festejare(en el)".Lade la serie se estrenará este próximo domingo 29 de marzo y contará con la aparición de, Bárbara Islas, Carlos Arenas, Abelito, Aldo De Nigris, Ximena Córdoba, Emmanuel Palomares, Nubia Martí, Natalia Madera, Patricia Reyes Espíndola y Maribel Fernández "La Pelangocha".