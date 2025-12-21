logo pulso
Aaron Mercury denuncia robo a su camioneta en la CDMX

El influencer Aaron Mercury se convierte en tendencia tras ser víctima de un robo en la Ciudad de México.

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 01:38 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- El influencer Aaron Mercury se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir una experiencia desagradable que vivió recientemente.

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos México reveló que fue víctima de un robo, situación que le generó enojo e impotencia.

Aaron Mercury, exintegrante de LCDLF denuncia robo en la CDMX

En varios videos que publicó, Aaron mostró los daños que sufrió su camioneta, cuyos vidrios fueron rotos por una persona desconocida. Visiblemente molesto, explicó que el ataque parecía haber sido motivado únicamente por maldad, ya que dentro del vehículo no había objetos de valor.

"Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron", expresó.

Tras esto, durante una entrevista con Gerardo Escareño —realizada después de ganar el primer lugar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, junto a la actriz Brigitte Bozzo—, éste contó que el incidente resultó todavía más desesperante porque recientemente había llevado su camioneta al taller para arreglar los frenos.

"Ni siquiera traía nada, se pasaron de lanza", comentó.

También señaló que en la zona había cámaras de vigilancia, por lo que revisaría las grabaciones para tratar de identificar al responsable. Horas después, compartió videos captados por las cámaras de su casa, donde se observa que el robo fue premeditado.

Según explicó, el sujeto esperó un tiempo antes de actuar y tardó varios minutos en romper el cristal. En las imágenes se aprecia a un hombre vestido con pantalón gris, chamarra y gorra verde, quien se acerca a la camioneta, rompe la ventana y sustrae un objeto del interior.

"Regresó el mismo hombre, se mete por la ventana y arranca un estéreo que estaba dentro del vehículo. En cuanto lo saca, se va caminando (...) mi niñote, no te vas a salir con la tuya, te voy a encontrar."

Aaron Mercury toma el robo con humor

A pesar de lo afectado que se mostró por el robo, Mercury también decidió enfrentar la situación con un toque de humor. En un video posterior publicado en TikTok, apareció junto a uno de sus amigos, quien se colocó en el lugar donde ocurrió el incidente mientras el influencer analizaba las imágenes.

En tono de broma, Aaron comenzó a "describir" al supuesto ladrón, pero cada vez que señalaba algún detalle, su amigo se quitaba lo que él describía, simulando ser el responsable.

SLP

El Universal

El influencer Aaron Mercury se convierte en tendencia tras ser víctima de un robo en la Ciudad de México.

