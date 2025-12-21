Dos heridos y fuertes daños, en carambola

Una carambola donde participaron cuatro vehículos en la carretera a México y el puente de Villa de Pozos, dejó dos lesionados y cuantiosos daños materiales, el hecho ocurrió al no guardar la distancia de seguridad por parte de los conductores.

Fue antes del mediodía de este sábado, cuando un automóvil Honda Civic circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección a esta ciudad. Fue en la cima del puente de Villa de Pozos, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así el auto chocó por alcance contra un automóvil Mazda que proyectó hacia adelante y le pegó a su vez a un Toyota color azul y éste a su vez se fue contra un Volkswagen Pointer color rojo.

A causa del accidente los autos quedaron inservibles y obstruyeron la circulación en el puente, por lo que el tránsito tuvo que ser desviado a la lateral en lo que eran retirados con grúas particulares, lo que tomó un tiempo considerable.

Socorristas de Villa de Pozos acudieron a prestar auxilio a los ocupantes de los vehículos y dos tuvieron que ser trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio, mientras tanto los carros quedaron en una pensión para las diligencias legales.