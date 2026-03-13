logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas instala árboles y macetas para ambientar la gala Oscar 2026 en Hollywood.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 01:07 p.m.
A
Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood

HOLLYWOOD, California., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
continúa armando la escenografía para la entrega de sus premios, en la que dos árboles

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


de mediana altura, sembrados, y macetas rosadas, han sido colocados para custodiar la escalinata principal.
Los nominados ascenderán por ella a la puerta del Dolby Theatre este domingo para celebrar la entrega número 98 de la estatuilla dorada.
Los organizadores han decidido apostar este año por colores más orgánicos y naturales, con tonos ocres; mientras que la propia red carpet presenta matices de arcilla y rojo ladrillo
La red carpet, que colinda con los árboles de aspecto otoñal, se extenderá unos 270 metros, sobre la que se posarán invitados como Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Ewan McGregor y Channing Tatum, entre otros.
En el pasillo de la escalinata, luces lilas y verdes, dirigidas por decenas de spots, apuntan a distintos puntos de la red carpet, pintando lunares luminosos que, seguramente, darán aún más brillo a las celebridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood
Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood

Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood

SLP

El Universal

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas instala árboles y macetas para ambientar la gala Oscar 2026 en Hollywood.

Angelique Boyer y Bárbara de Regil: de socias a amigas en cine
Angelique Boyer y Bárbara de Regil: de socias a amigas en cine

Angelique Boyer y Bárbara de Regil: de socias a amigas en cine

SLP

El Universal

Socias por accidente narra la alianza inesperada entre dos mujeres que enfrentan una traición común.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, señalado por infidelidad y violencia
Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, señalado por infidelidad y violencia

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, señalado por infidelidad y violencia

SLP

El Universal

Ángel Muñoz enfrenta acusaciones públicas tras revelarse una infidelidad de seis meses con Adri Tovar.

Emmanuel, de la Catedral Metropolitana al Vive Latino
Emmanuel, de la Catedral Metropolitana al Vive Latino

Emmanuel, de la Catedral Metropolitana al Vive Latino

SLP

El Universal

El arzobispo de Cuernavaca destacó la fe y trayectoria de Emmanuel durante la homilía.