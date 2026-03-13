Academia prepara gala Oscar 2026 con tonos ocres y morados en Hollywood

HOLLYWOOD, California., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La

continúa armando la escenografía para la entrega de sus premios, en la que

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de mediana altura, sembrados, y macetas rosadas, han sido colocados para custodiar la escalinata principal.Losascenderán por ella a la puerta deleste domingo para celebrar lade la estatuilla dorada.Los organizadores han decidido apostar este año por colores más orgánicos y naturales, con; mientras que la propiapresenta matices de arcilla y rojo ladrilloLa, que colinda con los árboles de aspecto otoñal, se extenderá unos, sobre la que se posarán invitados como, Sigourney Weaver, Ewan McGregor y Channing Tatum, entre otros.En el pasillo de la escalinata,y verdes, dirigidas por, apuntan a distintos puntos de la, pintandoque, seguramente, darán aún más brillo a las celebridades.