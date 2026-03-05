logo pulso
Accidente de motocicleta en Brasil cobra la vida de influencer y su padre

La influencer tenía más de 60 mil seguidores y compartía contenido sobre fitness y motos en Instagram.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 12:12 p.m.
A
Accidente de motocicleta en Brasil cobra la vida de influencer y su padre

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La

influencer brasileña
Karla Thaynnara perdió la vida en un trágico

accidente de moto ocurrido la mañana del martes 3 de marzo, hecho que además terminó con la muerte de su padre horas después.
La noticia fue confirmada por familiares a través de la cuenta oficial de Instagram de la joven, donde compartieron un mensaje de despedida que dejó consternados a miles de seguidores.
De acuerdo con medios locales, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal informó que el accidente de motocicleta ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana del martes sobre la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, en Brasil.
Según los primeros reportes, la joven de 25 años conducía su motocicleta cuando chocó contra un automóvil. Tras el impacto, cayó al asfalto y fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.
Ante ello, elementos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Padre de Karla Thaynnarase suicida tras presenciar el accidente
El hecho tomó un giro aún más trágico cuando se informó sobre la muerte de José Carlos Andrade Nogueira, padre de la influencer.
De acuerdo con reportes, el hombre —un policía militar retirado— circulaba a poca distancia detrás de su hija al momento del accidente. Al llegar al lugar del percance, presenció parte de la escena.
Tras confirmarse el fallecimiento de Thaynnara, el hombre utilizó un arma que portaba para quitarse la vida, lo que ha causado gran impacto entre quienes seguían la historia.
-----¿Quién era Karla Thaynnara?
Karla Thaynnara Nogueira era una influencer brasileña de 25 años que había logrado construir una comunidad de más de 60 mil seguidores en Instagram.
En su perfil compartía contenido relacionado con su estilo de vida fitness, su amor por las motos; además de momentos especiales junto a su pequeña hija de 7 años, quien aparecía con frecuencia en sus publicaciones.
Además de su actividad en redes sociales, la joven trabajaba como enfermera y era conocida por publicar rutinas de ejercicio, fotografías de su día a día para sus seguidores.

