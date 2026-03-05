RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

La conferencia El valor de los objetos, de Rodrigo Rivero Lake. se presentó en La Sociedad Potosina La Lonja, centrada en el coleccionismo, la historia material y la lectura cultural de las antigüedades.

Rivero Lake, compartió reflexiones sobre cómo los objetos adquieren sentido a partir de su contexto, su uso y su permanencia en el tiempo.

Durante la conferencia se abordó el valor cultural, histórico y simbólico de las piezas antiguas, a partir de experiencias acumuladas en casi seis décadas de trabajo en el ámbito de las antigüedades, el arte y la restauración. El ponente expuso anécdotas vinculadas al hallazgo, circulación y preservación de objetos, así como criterios que permiten comprender su importancia más allá del valor comercial.

La conferencia en San Luis Potosí se inscribió en esa misma línea de divulgación cultural, al acercar al público una mirada

