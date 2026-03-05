logo pulso
EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Una plática centrada en el coleccionismo y la lectura cultural de las antigüedades

Por Estrella Govea PULSO

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La conferencia El valor de los objetos, de Rodrigo Rivero Lake. se presentó en La Sociedad Potosina La Lonja, centrada en el coleccionismo, la historia material y la lectura cultural de las antigüedades. 

Rivero Lake, compartió reflexiones sobre cómo los objetos adquieren sentido a partir de su contexto, su uso y su permanencia en el tiempo.

Durante la conferencia se abordó el valor cultural, histórico y simbólico de las piezas antiguas, a partir de experiencias acumuladas en casi seis décadas de trabajo en el ámbito de las antigüedades, el arte y la restauración. El ponente expuso anécdotas vinculadas al hallazgo, circulación y preservación de objetos, así como criterios que permiten comprender su importancia más allá del valor comercial.

La conferencia en San Luis Potosí se inscribió en esa misma línea de divulgación cultural, al acercar al público una mirada 

