Dos heridos, saldo de aparatoso accidente

Dos heridos y la pérdida total del vehículo es el saldo de un aparatoso accidente ocurrido en la carretera a México en donde una camioneta impactó contra la contención y terminó totalmente destrozada.

Fue cerca de las 9:30 de la mañana de este miércoles cuando una camioneta Nissan de color blanco circulaba alta velocidad sobre la carretera referida en dirección a Querétaro.

Fue a la altura del entronque a Villa de Reyes, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma la camioneta se estrelló contra la contención metálica, continuó su trayectoria errática y finalmente terminó fuera del asfalto sobre la cuneta divisoria de carriles.

Al lugar acudieron los socorristas, quienes atendieron a los dos ocupantes del automóvil tratándose de personas de la tercera edad, a las cuales se les trasladó a un hospital ya que las lesiones que presentaban eran de consideración.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional arribaron a tomar conocimiento del accidente y la destrozada camioneta fue enviada a una pensión, en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.