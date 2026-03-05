Dos heridos, saldo de aparatoso accidente
Camioneta impactó contra la contención y terminó totalmente destrozada
Dos heridos y la pérdida total del vehículo es el saldo de un aparatoso accidente ocurrido en la carretera a México en donde una camioneta impactó contra la contención y terminó totalmente destrozada.
Fue cerca de las 9:30 de la mañana de este miércoles cuando una camioneta Nissan de color blanco circulaba alta velocidad sobre la carretera referida en dirección a Querétaro.
Fue a la altura del entronque a Villa de Reyes, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma la camioneta se estrelló contra la contención metálica, continuó su trayectoria errática y finalmente terminó fuera del asfalto sobre la cuneta divisoria de carriles.
Al lugar acudieron los socorristas, quienes atendieron a los dos ocupantes del automóvil tratándose de personas de la tercera edad, a las cuales se les trasladó a un hospital ya que las lesiones que presentaban eran de consideración.
Por su parte, elementos de la Guardia Nacional arribaron a tomar conocimiento del accidente y la destrozada camioneta fue enviada a una pensión, en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.
