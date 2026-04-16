Actor de "Corona de lágrimas" concluye quimioterapias

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- "Lo logré", expresó

, actor reconocido por telenovelas como "Corona de lágrimas" y "Vivir de

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", en un video publicado en redes sociales en el que anunció que concluyó su tratamiento contra elGarcía Muela había dado a conocer suel pasado, a tan solo unos días de cumplir, una noticia que, según compartió entonces, cambió por completo su vida. Ahora, el actor se dijo emocionado por haber terminado sus"Estoy que no me la creo. Fueronde tratamiento,, se me fue todo el pelo", señaló, visiblemente conmovido y agradecido por seguir de pie.El siguiente paso en su proceso será someterse aen los próximos días para confirmar su evolución. "Solo queda ver que losya están en rango, que así va a ser, estoy seguro, confío en eso. Y en unas cinco o seis semanas hacerme unpara ver que todo esté limpio y entrar en remisión", explicó.El, aunque no es de los más comunes, puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 15 y 45 años. De acuerdo con la Mayo Clinic, suele ser, aunque el pronóstico depende del tipo de cáncer y de qué tanto se haya diseminado.El actor también compartió el aprendizaje que le dejó estay destacó lay ladurante el proceso. "Es demasiado valioso. Esta es una enfermedad de mucho", expresó.Asimismo,a quienes lo acompañaron durante sus, aly a las personas que lo mantuvieron en sus pensamientos. "Gracias, gracias, gracias", reiteró en varias ocasiones, sin dejar de mencionar a suGarcía Muela había compartido previamente que, pese a la gravedad de la enfermedad, su caso fue. "hizo la diferencia, pero escucharlo de verdad. A veces el cuerpo susurra antes de gritar, y hay que atenderlo con honestidad. Hoy la medicina hace su parte, yo hago la mía y elen todas sus manifestaciones hace el resto", escribió.Durante su tratamiento, el actor también habló abiertamente sobre losque enfrentó. Relató que, debido a las, podía pasar de momentos de alegría al ver a susjugar a episodios de enojo o llanto repentino.Uno de los momentos más emotivos fue cuando decidió, acompañado de sus, quienes jugaban a su alrededor mientras sulo apoyaba."Con esa actitud yya estás del otro lado", escribió una, que destacó la importancia delen momentos tan complejos.