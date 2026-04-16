Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas
El senador de Morena rechaza intercambio de posiciones y llama a reflexionar a PT y PVEM.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El senador porMorena , Pavel Jarero Velázquez, lamentó la actitud de dirigentes y legisladores de los partidos aliados, PT y PVEM, de amagar con romper la alianza de cara a las elecciones del 2027 en caso de no obtener las candidaturas que desean, lo cual calificó de chantaje
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"Estoy convencido que hemos avanzado de manera significativa con las reformas constitucionales que hoy se traducen en justicia y bienestar para el pueblo de México lo que no sería correcto es chantajear, es decir el intercambio de posiciones", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Argumentó que Morena sostiene que se está luchando por construir un verdadero régimen democrático, que se traduce en bienestar colectivo, "no es este a cambio de puestos como se puede construir confianza política y seguir impulsando la transformación del país".
El senador por Nayarit y uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, dijo que "siempre es bueno caminar con quienes hemos caminado en los últimos años, pero si el tema es el intercambio de posiciones pues creo que no estamos en la misma sintonía".
"Morena tiene la fuerza suficiente para alzarse con la victoria electoral de Nayarit y a nuestros aliados les decimos que ojalá y reflexionen porque evidentemente que hay una sociedad más despierta, más avispada, más crítica y eso evidentemente puede traducirse en un costo político para para ellos si no entienden el momento que está viviendo el país", apuntó Pavel Jarero.
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