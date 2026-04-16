Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El senador por

, Pavel Jarero Velázquez, lamentó la actitud de dirigentes y legisladores de los partidos aliados, PT y PVEM, de amagar con romper la alianza de cara a las elecciones del 2027 en caso de no obtener las candidaturas que desean, lo cual calificó de

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"Estoy convencido que hemos avanzado de manera significativa con lasque hoy se traducen enpara el pueblo de México lo que no sería correcto es chantajear, es decir el", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.Argumentó quesostiene que se está luchando por construir un verdadero, que se traduce en, "no es este a cambio de puestos como se puede construiry seguir impulsando la transformación del país".El senador pory uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador por, dijo que "siempre es bueno caminar con quienes hemos caminado en los últimos años, pero si el tema es elpues creo que no estamos en la misma sintonía".tiene la fuerza suficiente para alzarse con ladey a nuestros aliados les decimos que ojalá y reflexionen porque evidentemente que hay una sociedad más despierta, más avispada, más crítica y eso evidentemente puede traducirse en unpara para ellos si no entienden el momento que está viviendo el país", apuntó Pavel Jarero.