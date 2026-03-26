Actriz Cynthia Klitbo critica presencia de terceros en prueba ginecológica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

en redes tras narrar lo que vivió al practicarse el

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, un examen ginecológico preventivo y rápido que consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino para examinarlas al microscopio.Lacompartió en un video lo mal que la hizo sentir que unaestuviera presente mientras le practicaban la prueba, la cual, por cierto, dijo que era demasiado invasiva y que "la odiaba"."Hacer esos estúpidos análisis queque son ely lay entonces resulta que me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los del Papanicolau, no importa que sean dos mujeres", explicó en el inicio del video.La actriz se mostró ende que entrara unaa observar cómo le practicaban el estudio; confesó que sería preferible que se le preguntara al paciente previamente, pues además de ser incómodo por la prueba en sí, el que alguien más estuviera presente, la hizo sentir aún más mal, dijo."Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque de por sí como mujer se siente unocon una cosa que se llamaahí adentro y que te esténde ti...".Klitbo se sinceró al decir que teníaporque se sentía, uny mencionó que se sentía ""."Quiero saber si estoy mal... En este momento tengome sientoporque en ningún momento me preguntaron si yo quería hacer un, en ese sentido si soy, ¿qué opinan?, porque yo me siento", expresó.Aunque algunoscoinciden con la actriz en cuanto a que eles muy incómodo e invasivo, consideraron que Cynthia hizo "" y que hace mal en llamarlos "estúpidos análisis", pues sonla vida.La presencia de unsuele servir para proteger tanto a la paciente como al médico, proporcionando unen el caso de exploraciones íntimas.