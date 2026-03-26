Por un accidente laboral, clausuran línea de 3M

Debido a un accidente laboral, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil clausuró en forma total un área de cortadoras en la empresa 3M, en donde se reportó que un obrero se había cortado accidentalmente un dedo en una mano.

Este miércoles, se reportó que dentro de la empresa situada en el Eje 130 de la Zona industrial se había registrado un accidente donde un obrero se cortó un dedo, por lo que personal de Protección Civil Estatal acudió a realizar la inspección correspondiente.

Fue así como se detectaron algunas inconsistencios que tendrán que subsanarse de inmediato para evitar futuros percances.

De acuerdo a información de PCE, la empresa asume el compromiso de presentar programa interno actualizado que incluya opinión técnica, constancias de capacitación de cuatro brigadas básicas de emergencia, evacuación, primeros auxilios, uso de manejo de extintor, búsqueda y rescate.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se le pide un análisis de riesgo estructural y eléctrico, bitácora de mantenimiento de equipo de emergencia, de instalación eléctrica, maquinaria, manifiesto de manejo de residuos y manifiesto de material peligroso.

Fue así como en el área donde se registró el accidente, el personal de PCE procedió a la colocación de sellos de clausura en las distintas máquinas que la componen; la empresa se dedica a la fabricación de cintas y adhesivos, así como accesorios de protección personal, entre otros artículos.