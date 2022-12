Acusan a Bill Cosby de haber drogado a cinco de sus víctimas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Bill Cosby fuera liberado de prisión, el año pasado, el comediante de 85 años se enfrenta a una nueva demanda, en la que cinco mujeres que trabajaron con él en "The Cosby Show" lo acusan por haberlas drogado para poder abusar de ellas cuando eran jóvenes y, una vez más, sus representantes desacreditan estas acusaciones denominándolas de "frívolas".

"TMZ" tuvo acceso a una nueva demanda en la que Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson y Cindra Ladd acusan a Bill Cosby de haberles suministrado sustancias ilícitas en la época en la que participaron en el programa de televisión del actor, durante las décadas de los 80 y 90.

De acuerdo con las demandantes, Cosby abusó de la juventud y vulnerabilidad de las cinco, en una época en la que comenzaban sus carreras, para hacerse pasar por su mentor y, de esa manera, aprovecharse sexualmente de las cinco.

En la demanda, Lili Bernard expone que fue agredida por el actor en 1992, cuando tenía 28 años, e interpretó al personaje de la Sra. Minifield en uno de los episodios de "The Cosby Show". De acuerdo con la demanda, la actriz fue drogada y agredida por Cosby, en más de una ocasión; en una de ellas, la actriz se despertó mientras era violada y el acusado trababa de asfixiarla con una almohada.

Posteriormente –explica la demanda- Bernard amenazó al actor con llamar a la policía pero nunca terminó por llevar a cabo esta denuncia por miedo a las represalias, debido a que al escuchar el amague de la actriz, Cosby la arrojó a las escaleras, advirtiéndole que acabaría con ella.

En el caso de otras de las afectadas, se dio a conocer que Eden Tirl, quien tuvo una rápida aparición en la serie como una agente de policías, fue escoltada al camerino del actor, quien cerró con llave para, posteriormente, tocar sus senos, besar su cuello y presionar sus genitales contra la espalda de la actriz, susurrándole la frase: "Esto es hacer el amor".

Otro de los episodios –narrados por "TMZ" y rescatados de la demanda- es el que involucra a Jewel Gittens, otra de las víctimas que acusa a Cosby de haberle suministrado drogas y agredirla durante una charla que tuvo lugar en la casa del actor, a la cual había acudido la actriz para que hablaran de una posible aparición en el programa.

Por su parte, Jennifer Thompson dijo que Cosby la obligó a masturbarlo y, en lo que respecta de Cindra Ladd se sabe que la actriz lo acusa de haberla violado, tras proporcionarle una pastilla para un dolor de cabeza que estaba experimentado.

Andrew Wyatt, representante del actor, ha indicado que esta demanda no es nueva, como ha tratado de especularse en los medios, pues el equipo legal de Cosby tiene conocimiento de estas acusaciones, las cuales –a su consideración- están motivadas por fines "frívolos", ya que señaló que las cinco demandantes sólo están en búsqueda de ser remuneradas económicamente.