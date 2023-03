Acusan a Gwyneth Paltrow de golpear a un hombre jubilado y huir

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Gwyneth Paltrow acaba de presentarse frente a un tribunal para comparecer por un hecho que tuvo lugar hace casi siete años, cuando se encontraba esquiando en la nieve, momento en el que chocó con un hombre jubilado al que golpeó por la espalda, pues el único testigo de lo sucedido asegura que la actriz optó por salir corriendo del lugar de los hechos, tras el impacto.

La tarde de este martes se llevó a cabo la comparecencia de una acusación realizada en 2016, cuando la famosa actriz de Hollywood estaba tomando unas vacaciones en Utah, por lo que se decidió a dar una vuelta en esquís, sin imaginarse los problemas que su hazaña deportiva le traerían a poco más de un lustro, pues durante su aventura en la nieve, la actriz se estampó en la espalda de un hombre.

Esta es la versión de los hechos de Greg Ramone, la única tercera persona que atestiguó los acontecimientos, pues él era el acompañante del hombre afectado; Terry Sanderson, un optometrista jubilado, quien acusa a la actriz de haberlo golpeado, dejándolo daños irreversibles pues, a más de seis años del incidente, señala que sigue padeciendo efectos colaterales del impacto que recibió.

De acuerdo con Ramone de 58 años, él y Terry, de 72 años, estaban esquiando cuando de pronto, escuchó a la distancia el grito de otra persona que también esquiaba, se trataba de Gwyneth a la que vio chocar directamente con la espalda de su compañero de viaje, desestabilizando a Sanderson que, por la fuerza del impacto, soltó sus esquís para caer boca abajo, mientras la actriz, que también cayó al suelo, amortiguó su caída, pues supuestamente su cuerpo quedó encima del optometrista.

"Ella lo golpeó. Muy duro. Ella lo golpeó directamente en la espalda. Las puntas de sus esquís se salen y cae boca abajo, con las piernas abiertas, con Gwyneth encima de él. Hubo alrededor de un segundo o dos", dijo Greg arriba de un estrado este martes, según los reportes publicados por "Daily Mail".

Sin embargo, la defensa de la actriz refutó dicha versión, asegurando que ella había sido la victima de Sanderson, pues su abogado Stephen Owens relató que, supuestamente, fue Terry quien chocó con la actriz, la que quedó "magullada" y molesta, tras el impacto, por lo que maldijo al esquiador.

Luego de que el defensor de Paltrow hiciera esta declaración, se le dio la palabra a Greg que aseguró que la actriz no emitió ningún comentario y, en cambio, salió huyendo de la escena de los hechos, literalmente, cuesta arriba pues se condujo a través de la colina de Bandana Mountain.

"Cuando llegué allí, le estaba preguntando a Terry, ¿estás bien? Su rostro estaba hundido en la nieve y no se movía (...) Iba a bajar y ver cómo estaba y luego ella sale disparada, simplemente va hacia abajo", atestiguó Ramone.

Luego de que la actriz abandonara el lugar, Greg trató de levantar a Terry, sin embargo, no podía ponerse en pie ni hacer los más mínimos movimientos -según relata- por lo que tuvo que llamar a la asistencia médica del sitio en búsqueda de ayuda.

De acuerdo con Sanderson, el accidente lo dejó con afectaciones cerebrales.

Lawrence Buhler, abogado de Terry, indicó que al parecer la actriz se distrajo cuando una de sus hijas le solicitaba que la observara mientras esquiaba, llamando por completo su atención, y fue ahí cuando perdió el equilibrio y chocó con su cliente.