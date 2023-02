Acusan al cantante Anuel AA de violencia doméstica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El cantante Anuel AA vuelve a estar en medio de la polémica, pero no por su ex relación con Yailín La más viral, sino porque la madre de su hijo mayor, Astrid Cuevas, aparentemente lo denunció por violencia doméstica.

En otras ocasiones, Cuevas ha señalado al intérprete de "La llevo al cielo" de ser un padre irresponsable y ahora este la habría amenazado de muerte vía telefónica, de acuerdo con medios locales de Puerto Rico.

La policía de la región informó que existe una querella en contra del cantante, pero no ofrecieron mayores detalles debido al tipo de investigación que están realizando.

''Ante las múltiples solicitudes de confirmación por parte de los medios sobre las alegaciones de una querella por violencia doméstica en contra de Emmanuel Gazmey, se confirma la existencia se tal querella. Por tratarse de un caso de violencia doméstica, la Policía de Puerto Rico no ofrece más detalles", se mencionó en el programa de "El gordo y la flaca".

De acuerdo con la versión, Anuel llamaría a Cuevas, ayer 10 de febrero, aproximadamente a las 8:56 horas para intimidarla.

Se reporta que las amenazas darían inicio después de que la mujer publicara el rostro de su hijo en redes sociales, lo que molestaría al famoso, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

Asimismo, hasta el momento, la División de Violencia Doméstica estaría haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si proceden cargos contra el ex de Karol G.

Cabe mencionar que no es la primera polémica que enfrenta la expareja, ya que anteriormente ella lo demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, por "ser un padre ausente".

Un medio de comunicación informó el año pasado que Anuel no había visto a su hijo Pablo, de 9 años, por algunos meses, además que no tenía una constante comunicación con él.

Cuevas estaría exigiendo que el tribunal le otorgara la total custodia del niño, puesto que el intérprete de "Adicto" compartía supuestamente su responsabilidad de padre con el equipo de trabajo, además de algunos otros familiares como abuelos o tíos.

No se trataría de un hecho aislado, pues es en aquel entonces se aseguró que Anuel ya había demandado a Astrid por custodia compartida, a lo que ella reaccionó con una contrademanda.