logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ADIÓS AL ACLAMADO ACTOR

EL INTÉRPRETE DE CINTAS COMO APOCALYPSE NOW Y EL PADRINO, SIETE VECES NOMINADO AL ÓSCAR, MURIÓ A LOS 95 AÑOS EN SU HOGAR DE VIRGINIA

Por EFE

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
ADIÓS AL ACLAMADO ACTOR

WASHINGTON.- Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall, de origen argentino, en un emotivo comunicado en Facebook.

El intérprete, siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, tuvo una extensa carrera, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. Según Luciana Duvall, su dedicación a su arte, deja a su público "algo dura   El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase: "Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de un Óscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.

Entre sus últimas apariciones en la pantalla estuvieron los filmes estrenados en 2022 por la plataforma Netflix: Hustle (Garra) y The Pale Blue Eye (Los crímenes de la academia).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather
Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

SLP

AP

El actor, conocido por su papel en The Godfather y Tender Mercies, fue homenajeado por su esposa Luciana Pedraza.

Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring
Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring

Jimmy de "Pongámoslo a prueba" y Flores el Patrón se subirán al ring

SLP

El Universal

Evento combina boxeo digital con música en vivo y busca apoyar la lucha contra el cáncer.

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX
Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

SLP

El Universal

Tras la queja de legisladores, la comisión federal no encontró pruebas para sancionar al artista ni a la NFL.

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans
Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

SLP

El Universal

Miss Penny acompañaba al equipo de The Tiny Chef Show desde su inicio en 2022 y era muy querida por los fans.