Ejecutan a mujer dentro de su auto en Dalias del Llano
Paramédicos la hallaron sin vida tras chocar contra una camioneta; presentaba disparos de arma de fuego
Una mujer fue encontrada sin vida al interior de un automóvil en la calle Tonazintla Poniente, en la colonia Dalias del Llano, luego de que su unidad se impactara contra una camioneta estacionada.
El hecho ocurrió a la altura del número 85 de dicha vialidad, donde vecinos solicitaron la presencia de servicios médicos tras el choque.
Al llegar, paramédicos intentaron valorar a la conductora, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima presentaba impactos por arma de fuego.
Elementos de seguridad acordonaron la zona y resguardaron el vehículo mientras se realizaban las primeras diligencias.
Posteriormente, el grupo de feminicidios de la Policía de Investigación y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el crimen.
