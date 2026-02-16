logo pulso
Morena va por la gubernatura de SLP

Con estructura y afiliación de su lado; perfila su ruta rumbo al 2027

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Morena en San Luis Potosí comenzó a perfilar públicamente su ruta rumbo a la elección de 2027 al asegurar que irá por la gubernatura del Estado con la estructura y la afiliación de su lado. Durante un evento, la dirigencia estatal afirmó que el partido ya es la primera fuerza política en la entidad y que duplica en número de afiliados a sus competidores.

El secretario general, José Grimaldo López, sostuvo que el posicionamiento no es una consigna interna, sino —dijo— un dato respaldado por la autoridad electoral. "No lo dice Morena, lo dice el INE. Somos la primera fuerza política y llevamos el doble de nuestros competidores de partido en la afiliación en el Estado. La verdadera transformación está en Morena", declaró. 

En el mismo mensaje colocó el objetivo en la elección de 2027: "Estamos con Rita y tenemos un gran presente. Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que nuestro movimiento en San Luis Potosí está fortalecido para encabezar el liderazgo y vamos a llegar a la gubernatura por primera vez la Cuarta Transformación. ¡Sí se puede!".

Grimaldo López delineó además la ruta interna próxima. "Durante el 2026 vamos a seguir construyendo porque en el 2027, bajo el liderazgo de nuestra presidenta Rita, vamos a llegar a la gubernatura", afirmó, en medio de consignas de "¡Que viva Morena!", "¡Que viva Rita Ozalia Rodríguez!" y "¡Que viva San Luis Potosí!".

