Balean a policías en Camino a Cerro de San Pedro

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Dos elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad fueron agredidos a balazos por sujetos que viajaban en camioneta por el Camino a Cerro de San Pedro, por donde los afectados realizaban recorridos de seguridad y a causa de ello fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

De acuerdo a los hechos, los agentes policiales recorrían por el citado camino y cerca de la entrada a los campos El Volcán detectaron al conductor de una camioneta Tipo Voyager color gris que cometía infracciones al Reglamento de Tránsito y determinaron marcarles el alto.

No obstante, los dos ocupantes se mostraron agresivos con los policías y se registró un altercado, en determinado momento uno de ellos les disparó causándoles lesiones; los sujetos se dieron a la fuga mientras que los agentes recibieron atención en el sitio, siendo posteriormente llevados a un hospital particular a recibir la atención médica requerida.

Luego de la agresión, de manera inmediata se activó un operativo de seguridad y búsqueda de los agresores por toda la zona, en coordinación con elementos de la Guardia Civil Estatal y demás corporaciones para ubicar y dar con los responsables y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

Se esperaba que la Fiscalía General del Estado iniciara también la carpeta de investigación por la agresión hacia los agentes policiales una vez que éstos pudieran rendir su declaración para que se aportaran mayores pistas de los responsables.

