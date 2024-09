ADIÓS “DUTCH”

Chad McQueen, un actor conocido por sus interpretaciones en las películas de “Karate Kid” e hijo del fallecido actor y piloto de carreras Steve McQueen, ha muerto. Tenía 63 años.

El abogado y amigo de McQueen, Arthur H. Barens, confirmó a The Associated Press que murió el miércoles. La causa no fue revelada. Su esposa Jeanie y sus hijos Chase y Madison compartieron un comunicado en Instagram el jueves por la tarde desde la cuenta verificada de McQueen, anunciando la noticia de su muerte con “gran pesar”.

La familia pidió respeto a su privacidad mientras “recuerdan y celebran su extraordinaria vida”.

McQueen siguió los pasos de su padre, dedicándose tanto a la actuación como a la conducción de coches de carreras. Se hizo conocido por su papel de Dutch, el antagonista en “The Karate Kid” de 1984, y su secuela dos años después.

Si bien protagonizó varias películas después de la exitosa franquicia de acción, incluidas “New York Cop”, “Squanderers” y “Red Line”, finalmente se dedicó más a las carreras que a la actuación, y fundó McQueen Racing, una compañía que crea autos, motocicletas y accesorios personalizados. Su hijo Chase, que también compite, y su hija Madison ahora dirigen la compañía.

“Ya no me divertía actuar”, dijo McQueen a The Associated Press en una entrevista en 2005. “Así que decidí dedicarme a las carreras”.

McQueen corrió profesionalmente durante años, compitiendo en las famosas 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona antes de sufrir una serie de lesiones al volante.

Su trabajo con McQueen Racing, fue diseñado para preservar y continuar el legado de su padre. McQueen también produjo los documentales sobre su progenitor: “I Am Steve McQueen” y “Steve McQueen: The Man & Le Mans”.

McQueen era el único hijo de su padre y su madre, Neile Toffel. Tenía una hermana, Terry, que murió de insuficiencia respiratoria a los 38 años en 1998. Le sobreviven su esposa Jeanie y sus tres hijos, Chase, Madison y Steven, quien es un actor conocido por su participación en “The Vampire Diaries”.