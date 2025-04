Familia de jornalero vela su cuerpo tras su muerte en explosión en Michoacán

APATZINGÁN, Mich.- Minutos antes de las 6:30 de la mañana, Fredy Carranza Morales, salía de su casa en la localidad de Puerta de Alambre, municipio de Apatzingán, Michoacán, para ir a trabajar al corte de limón en esa zona de la Tierra Caliente; sin embargo, el destino le cambió a él y a su familia.

Metros antes de llegar a la huerta, una de las llantas de la motocicleta en la que se transportaba el padre de familia de tres adolescentes, detonó accidentalmente un artefacto explosivo terrestre improvisado.

El estallido, lanzó entre 20 y 25 metros adelante, al hombre que por las tardes se iba a fumigar a las huertas, para hacerse de otros pesos extras y darle lo mejor a su familia.

Fredy, murió y su cuerpo fue recuperado hasta casi las 4 de la tarde, ya que en el área, había más explosivos tipo mina, que tenían que ser desactivados por las autoridades.

Maribel Carranza Morales, recuerda que su hermano Fredy, "era un hombre excepcional, como hijo, como hermano, como padre, excelente ser humano y que se llevaba bien con todo el mundo".

"No tenía problemas con nadie. Era muy trabajador: se iba a las 6:30 al corte de limón y llegaba como a las 10:30-11:00 de la mañana; descansaba un ratito y a veces le salían trabajitos de fumigar. Se iba a las 3 y llegaba como a las 6 de la tarde", dice.

Maribel, platica que Fredy, quien enviudó hace poco más de un año, no era una persona a la que le gustaba salir a la calle y menos por la noches, ya que era muy pacífico.

Fredy padecía diabetes, por lo que sus platillos favoritos eran las lentejas y las habas, aunque gustaba mucho de las enchiladas y otras recetas de la región.

Pero todo eso se acabó: "Cuando me vine me encontré con la noticia de que no lo encontraban, y que donde él había ido a trabajar había explotado una mina. Y ya de ahí fue todo, pues pura angustia de no saber nada de él. No podía uno entrar al lugar porque decían que había más minas y que era muy peligroso entrar a ahí al lugar", sostiene Maribel.

La hermana de la víctima, da cuenta de que en esa localidad, todo ha sido un riesgo constante para los habitantes y las decenas de familias de esa zona rural, ante los embates criminales y ataques interminables.

Por eso es que al pie del féretro de su hermano Fredy, la señora pide -en incontenido llanto- una sola cosa a las autoridades:

"Ya paren con eso, porque no tenemos tranquilidad, en la noche esta uno ya nomás esperando a ver a qué horas le cae a uno un artefacto, una bomba".

Afuera de la casa donde velan a Fredy, un productor de limón que pide el anonimato, confirma cómo fue el homicidio del jornalero y revela que no ha sido la única víctima de ese tipo de explosivos que el crimen organizado.

"Ya van como tres o cuatro personas que pisan bombas y pues ellos tienen miedo, no van a sus parcelas por miedo de pisar otra bomba, y pues tenemos que trabajar, si no, no comemos, vivimos del corte de limón", cuenta el citricultor.

Narra que eso ha generado que muchas huertas se queden en el abandono, las familias sin trabajo y los pobladores refuercen cada vez más las ganas de huir y dejar todo su patrimonio atrás, por el riesgo que implica vivir en una zona minada de explosivos.

Apenas hace unas semanas, el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), atacó esa localidad de Puerta de Alambre y la comunidad vecina de Loma de Los Hoyos.

Los vestigios y huellas de esa ofensiva criminal perpetrada por el bloque que conforma el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y los Blancos de Troya, todavía son vivibles en algunas de las viviendas destruidas con explosivos y saqueadas.

Uniformes de esos grupos criminales, indumentaria y ropa táctica, siguen en las habitaciones y patios de las casas de las que se apoderaron y que siniestraron.

Los boquetes en los techos, bardas y pisos, hechos con explosivos lanzados desde drones o con proyectiles de fusil de asalto tipo Barret calibre .50, forman parte de la crueldad y violencia con la que son tratadas las comunidades rurales.

Por ello es que las familias enteras piden al gobierno federal que active sus bases militares y hagan algo por la población que ha sido afectada ante esa afrenta delictiva.

Fuentes federales de seguridad, señalaron a un sujeto de nombre José Luis Mendoza Farías, El Tarahumara, integrante de la célula criminal Los Blancos de Troya, como el responsable de colocar explosivos en caminos rurales y huertas de limón.

Los Blancos de Troya, son un grupo delictivo que, junto con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, conformaron el bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación.

El CMNG, es identificado como el principal responsable de generar violencia, atacar a poblaciones enteras, a personal militar y policial, además de expulsar a la población de las comunidades rurales y apropiarse de sus viviendas y comercios.

Además, son acusados de extorsionar el sector citrícola en los municipios de Apatzingán y Buenavista, donde también han asesinado a empresarios limoneros y atacar empaques.