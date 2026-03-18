Adrián Marcelo alaba a Poncho de Nigris tras éxito de Ring Royale

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El

, evento organizado por el regiomontano

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, se convirtió en uno de losligado al boxeo más vistos de los últimos años, incluso por encima de lay Supernova.El show reunió a variosy figuras del espectáculo en combates cara a cara, logrando superar losen, lo que evidenció el enorme interés que este tipo de eventos genera entre audiencias jóvenes que consumen contenido digital.Tras el impacto del evento, varias personalidades reaccionaron a los combates. Uno de ellos fue el streamer español, creador de la, quien comentó el enfrentamiento entre los creadores"Abelito" y Moisés Rodríguez "Bull Terrier".Sin embargo, no fue el único. También el influencer, con quienha tenido múltiples confrontaciones, sorprendió al reconocer públicamente su trabajo.A través de su, Marcelo destacó ladel regiomontano, señalando que "en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el viento esté en contra, las cosas tienden a funcionar".Asimismo, dejó claro que, aunque puede criticar varios aspectos del influencer, nunca cuestionará su intención de sacar adelante a sumediante el, asegurando que eso define a un ""."No somos amigos, pero te@_PonchoDeNigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena", escribió.Laentre ambos comenzó durante su participación en, dondelanzó varioshacía de Nigris.En una de sus intervenciones, inclusocon que la producción lo había elegido como el "" de su temporada, aunque aseguró que aún le faltabanpara compararse con él.Sin embargo, no ha sido la única pelea que han tenido, pues uno de los momentos más recordados de suocurrió en el, donde ambosEn ese lugar,directamente a Marcelo y le gritó: "Bájate, bájate aquí, querías platicar". Sin embargo, el influencer permaneció en el nivel superior sin responder claramente, mientras otra persona intervenía para evitar que laPor su parte, de Nigris continuó insistiendo entre: "Bájate aquí, para que me digas lo que me quieres decir... ¿qué me querías decir? ¡Bájate!".