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Adrián Marcelo alaba a Poncho de Nigris tras éxito de Ring Royale

Adrián Marcelo destacó la constancia y trabajo honesto de Poncho de Nigris pese a su enemistad.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 05:49 p.m.
A
Adrián Marcelo alaba a Poncho de Nigris tras éxito de Ring Royale

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El

Ring Royale 2026
, evento organizado por el regiomontano Poncho de Nigris

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, se convirtió en uno de los espectáculos de entretenimiento ligado al boxeo más vistos de los últimos años, incluso por encima de la Velada del Año y Supernova.
El show reunió a varios influencers y figuras del espectáculo en combates cara a cara, logrando superar los 5 millones de espectadores en YouTube, lo que evidenció el enorme interés que este tipo de eventos genera entre audiencias jóvenes que consumen contenido digital.
Tras el impacto del evento, varias personalidades reaccionaron a los combates. Uno de ellos fue el streamer español Ibai Llanos, creador de la Velada del Año, quien comentó el enfrentamiento entre los creadores Abel Sáenz "Abelito" y Moisés Rodríguez "Bull Terrier".
Sin embargo, no fue el único. También el influencer Adrián Marcelo, con quien Poncho ha tenido múltiples confrontaciones, sorprendió al reconocer públicamente su trabajo.
A través de su cuenta de X, Marcelo destacó la constancia del regiomontano, señalando que "tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el viento esté en contra, las cosas tienden a funcionar".
Asimismo, dejó claro que, aunque puede criticar varios aspectos del influencer, nunca cuestionará su intención de sacar adelante a su familia mediante el trabajo honesto, asegurando que eso define a un "REGIO ejemplar".
"No somos amigos, pero te respeto @_PonchoDeNigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena", escribió.
La enemistad entre ambos comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos México, donde Adrián Marcelo lanzó varios comentarios negativos hacía de Nigris.
En una de sus intervenciones, incluso bromeó con que la producción lo había elegido como el "Poncho de Nigris" de su temporada, aunque aseguró que aún le faltaban polémicas para compararse con él.
Sin embargo, no ha sido la única pelea que han tenido, pues uno de los momentos más recordados de su conflicto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde ambos coincidieron.
En ese lugar, Ponchoconfrontó directamente a Marcelo y le gritó: "Bájate, bájate aquí, querías platicar". Sin embargo, el influencer permaneció en el nivel superior sin responder claramente, mientras otra persona intervenía para evitar que la situación escalara.
Por su parte, de Nigris continuó insistiendo entre gritos: "Bájate aquí, para que me digas lo que me quieres decir... ¿qué me querías decir? ¡Bájate!".

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