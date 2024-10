Adrián Marcelo se burla de la victoria de Mario Bezares

Adrián Marcelo anda con todo en sus redes sociales, dejó atrás su polémica actuación y salida de "La casa de los famosos México" y sigue sumando eventos y hasta retando a sus haters a que no se los van a seguir cancelando como ocurrió recientemente en el Pepsi Center en la Ciudad de México, y aunque así fuera no le importa.

El estilo característico del regiomontano quedó nuevamente demostrado cuando su amigo Mario Bezares se coronó como el ganador del reality, en esa ocasión dijo que nuevamente había ganado un hombre, haciendo alusión a la primera ganadora Wendy Guevara.

Ahora, Adrián Marcelo opinó sobre la victoria de Mario Bezares, quien se ha presentado a entrevistas en varios programas de Televisa y de TV Azteca, siendo su presencia en el matutino "Hoy" lo que más ha dado de qué hablar, pues ahora sí se dio un abrazo con Paul, hijo de su fallecido amigo Paco Stanley.

Ese encuentro fue emotivo, después de que el primero ocurriera en los últimos días del reality, cuando Paul entró a la casa y se paró enfrente de Mario 25 años después del asesinato de su padre, para decirle que no hay rencores y que ya ha soltado todo lo ocurrido alrededor de "su jefe".

Durante la visita de Mario Bezares al programa "Hoy", Paul Stanley, al estilo de su padre, le pide que baile el "Gallinazo", popular baile que Bezares hacía durante los programas con Paco.

Mayito lo hace ante el alarido de los presentes; después, cumple la apuesta que había hecho con Karime, Gala y Briggitte de bailar "Cangrejito playero"; al parecer, esta actuación le generó una opinión a Adrián Marcelo, quien compartió el video de Mayito bailando "Gallinazo" y escribió: "a veces, ganando también se pierde".

Aunque muchos de sus seguidores coinciden con su opinión, otros le piden que siga haciendo lo suyo, lo que sí sabe hacer, YouTube y redes, y que deje a Mayito vivir su segunda oportunidad en la televisión.

"Ya suéltalo, Adrián... cada quien es libre de hacer lo que sea en TV o redes... en 'Acábatelo' Mayito tuvo mucho patiños... incluso tu compa la Mole, lo vestían hasta de OsO, y nada hay de malo en eso. Metele chingazos a los tuyo, redes y youtube, ahí tu eres de los #1, deja la TV para los que si saben hacerlo", opinó un cibernauta.

A la par, Adrián Marcelo presumió cómo la gente sigue comprando boletos para la presentación que tendrá el 18 de octubre en Tijuana.