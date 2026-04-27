Alana Flores anuncia retiro tras derrota en boxeo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La racha perfecta de la boxeadora

llegó a su fin. La

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regiomontana cayó poranteen la Arena CDMX durante el Supernova Génesis 2026, en una pelea intensa que no solo marcó su primera, sino también el cierre definitivo de su etapa en el boxeo.El combate dejó algo más que un resultado, ya que expuso elque la propia creadora de contenido reconoció como determinante para dar un¿Qué pasó en la pelea entreEl enfrentamiento arrancó con una ligera ventaja para, quien mostró mayor precisión en el primer round. Sin embargo, la actriz argentina respondió con firmeza desde los primeros minutos, dejando claro que no sería una rival fácil.Para el segundo asalto, el. Ambas intercambiaron combinaciones importantes, pero elcomenzó a notarse, transformando la pelea en un duelo más táctico que explosivo.El tercer round fue clave. La argentina logró conectar dosque inclinaron la balanza a su favor. Aunque Flores resistió, elya impactaba suEn el último episodio, ambas buscaron cerrar con fuerza, pero Vigna manejó mejor la distancia y el, lo que terminó por asegurarle laen las tarjetas de los jueces.¿Cuántas peleas ganóantes de perder suAntes de esta, la regiomontana mantenía un paso perfecto en eldentro del circuito de influencers.Su récord incluíaconsecutivas, lo que le valió el apodo de "", aunque no estuvo exenta depor el nivel de sus oponentes.Entre sus triunfos más destacados se encuentran:sobreenanteenfrente a laen, en 2024antey Nissaxter en, en 2024¿Por quése retiró del boxeo?Lano fue el único golpe de la noche.confirmó que esta pelea sería la última de su, argumentando que el boxeo dejó de ser algo positivo en su vida.Laexplicó que, aunque el deporte le dio momentos clave y oportunidades, también comenzó a afectar seriamente su, al grado de describirlo como una "".Durante su despedida, expresó que decidió hacerse a un lado pese al cariño que siente por el boxeo, priorizando su bienestartras un proceso que calificó como el más duro de su vida, especialmente en el plano"Hoy me veo con ladeporque algo que amo tanto hoy me hace mucho daño. Agradezco cadagracias a este deporte. Esta ha sido mi, pero me voy con el corazón lleno. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho. Gracias a todas las personas que siempre confiaron en mí", resaltó.En, también agradeció las experiencias, las personas que conoció y el impacto que tuvo el deporte en su crecimiento personal, dejando claro que se va con, perode volver al ring."Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios porque sé que todo tiene un por qué y un para que, aunque a veces no lo entienda. Querido boxeo: me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como a ningún otro deporte, me abriste las puertas oportunidades y a personas maravillosas, nunca olvidaré todo lo que conseguí gracias a ti, me diste los mejores momentos de mi vida, aprendí que las alas son mías y el cielo no es de nadie. Sin duda alguna fue la preparación más dura que tuve sobre todo por el lado, agradezco cada momento y cada", escribió.