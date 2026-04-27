Alana Flores anuncia retiro tras derrota en boxeo
El combate mostró desgaste físico y emocional que motivó la decisión de Alana Flores.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La racha perfecta de la boxeadoraAlana Flores llegó a su fin. La influencer
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regiomontana cayó por decisión unánime ante Flor Vigna en la Arena CDMX durante el Supernova Génesis 2026, en una pelea intensa que no solo marcó su primera derrota, sino también el cierre definitivo de su etapa en el boxeo.
El combate dejó algo más que un resultado, ya que expuso el desgaste físico y emocional que la propia creadora de contenido reconoció como determinante para dar un paso al costado.
¿Qué pasó en la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna?
El enfrentamiento arrancó con una ligera ventaja para Alana Flores, quien mostró mayor precisión en el primer round. Sin embargo, la actriz argentina respondió con firmeza desde los primeros minutos, dejando claro que no sería una rival fácil.
Para el segundo asalto, el ritmo aumentó. Ambas intercambiaron combinaciones importantes, pero el cansancio comenzó a notarse, transformando la pelea en un duelo más táctico que explosivo.
El tercer round fue clave. La argentina logró conectar dos uppercuts contundentes que inclinaron la balanza a su favor. Aunque Flores resistió, el desgaste físico ya impactaba su rendimiento.
En el último episodio, ambas buscaron cerrar con fuerza, pero Vigna manejó mejor la distancia y el desplazamiento, lo que terminó por asegurarle la victoria en las tarjetas de los jueces.
¿Cuántas peleas ganó Alana Flores antes de perder su invicto?
Antes de esta derrota, la regiomontana mantenía un paso perfecto en el boxeo amateur dentro del circuito de influencers.
Su récord incluía cuatro victorias consecutivas, lo que le valió el apodo de "tetracampeona", aunque no estuvo exenta de críticas por el nivel de sus oponentes.
Entre sus triunfos más destacados se encuentran:
Victoria sobre Gala Montes en Supernova Génesis 2025
Triunfo ante Ari Geli en La Velada del Año V
Victoria frente a la colombiana Mav en Stream Fighters 3, en 2024
Combate ganado ante Zeling y Nissaxter en La Velada del Año IV, en 2024
¿Por qué Alana Flores se retiró del boxeo?
La derrota no fue el único golpe de la noche. Alana Flores confirmó que esta pelea sería la última de su carrera, argumentando que el boxeo dejó de ser algo positivo en su vida.
La influencer explicó que, aunque el deporte le dio momentos clave y oportunidades, también comenzó a afectar seriamente su salud mental, al grado de describirlo como una "relación tóxica".
Durante su despedida, expresó que decidió hacerse a un lado pese al cariño que siente por el boxeo, priorizando su bienestar emocional tras un proceso que calificó como el más duro de su vida, especialmente en el plano psicológico.
"Hoy me veo con la decisión de hacerme a un lado porque algo que amo tanto hoy me hace mucho daño. Agradezco cada aprendizaje gracias a este deporte. Esta ha sido mi última pelea, pero me voy con el corazón lleno. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Gracias a todas las personas que siempre confiaron en mí", resaltó.
En redes sociales, también agradeció las experiencias, las personas que conoció y el impacto que tuvo el deporte en su crecimiento personal, dejando claro que se va con gratitud, pero sin intención de volver al ring.
"Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios porque sé que todo tiene un por qué y un para que, aunque a veces no lo entienda. Querido boxeo: me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como a ningún otro deporte, me abriste las puertas oportunidades y a personas maravillosas, nunca olvidaré todo lo que conseguí gracias a ti, me diste los mejores momentos de mi vida, aprendí que las alas son mías y el cielo no es de nadie. Sin duda alguna fue la preparación más dura que tuve sobre todo por el lado emocional, agradezco cada momento y cada aprendizaje", escribió.
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