"La casa de los espíritus" llega a la pantalla
La serie de ocho episodios cubre cinco décadas de historia chilena y tres generaciones familiares.
A
ROMA, Italia, abril 27 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Con susaga familiar que abarca generaciones, entrelazando amor, poder, magia y agitación política, la escritora Isabel Allende
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
se prepara para cautivar al público en una nueva dimensión: el 29 de abril, una majestuosa adaptación televisiva de su novela más querida, "La casa de los espíritus" llega a Prime Video en más de 240 países.
Con más de 70 millones de copias vendidas, se la considera una de las obras más importantes del siglo XX y ha recibido elogios internacionales.
Los ocho episodios abarcan cincuenta años de historia chilena. La narrativa sigue las aventuras de tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, entrelazando sus destinos personales con la agitación política de un país marcado por profundas desigualdades sociales e intensos conflictos políticos.
Esta nueva producción llega más de treinta años después de la aclamada versión cinematográfica de 1993 dirigida por Bille August.
Aquella versión contó con un elenco de estrellas internacionales, entre ellas Jeremy Irons como Esteban Trueba, Meryl Streep como Clara del Valle, Glenn Close como Férula, Winona Ryder como Blanca y Antonio Banderas como Pedro Tercero García.
La nueva serie adoptó un enfoque diferente, recurriendo a un elenco predominantemente hispanohablante para mantener una mayor fidelidad cultural al texto original: Nicole Wallace interpreta a Clara del Valle en tres etapas distintas de su vida, junto al mexicano Alfonso Herrera como el patriarca Esteban Trueba.
El elenco coral incluye a Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Aline Kuppenheim, mientras que los personajes de Blanca y Alba son interpretados por Sara Becker y Rochi Hernández.
El equipo de producción cuenta con la propia Allende como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, bajo la dirección creativa de los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.
"La Casa de los Espíritus" narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, de amores secretos y una sangrienta revolución.
Las pasiones, las luchas y los misterios de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que enfrentará al orgulloso y tiránico patriarca con su amada nieta.
Contada desde la perspectiva de Alba en la década de 1970, la serie transita entre el pasado y el presente mientras examina los diarios de su abuela Clara para comprender la historia de su familia y el alma fracturada de su país.
A través de los recuerdos de Clara, se reconstruye el ascenso de la familia Trueba junto con el violento afianzamiento de las jerarquías sociales, mientras el amor, el poder, la ideología y la magia chocan en una hacienda rural y en salones dorados.
Como se ve en el tráiler, Clara mostró dones especiales desde niña, "previendo desgracias, teniendo visiones".
El proyecto es una colaboración entre FilmNation Entertainment y la productora chilena Fábula, una compañía ya reconocida por la Academia.
El objetivo es ofrecer una reconstrucción estética e histórica precisa, capaz de transmitir la complejidad de la novela, publicada en 1982.
"Para nosotros, era esencial tomar el camino más auténtico: el de cómo los latinoamericanos vemos el mundo. Necesitábamos crear un espacio natural y familiar para hablar de temas complejos que deben abordarse y que se reflejan en las emociones de los personajes", dijo la showrunner Alegría durante la proyección en la Berlinale en febrero.
Isabel Allende no puso límites.
"Haz lo que quieras. Tú sabes mejor que yo qué hacer. Yo me dedico a escribir novelas", explicó Alegría, recordando el consejo de la autora.
La novela, concebida originalmente como una larga carta de la autora a su abuelo, combina crónica histórica y saga familiar.
no te pierdas estas noticias
"La casa de los espíritus" llega a la pantalla
SLP
El Universal
La serie de ocho episodios cubre cinco décadas de historia chilena y tres generaciones familiares.
"Mickey", aborda la falta de escucha a las infancias trans
SLP
El Universal
En el documental se destaca la importancia de la escucha y el acompañamiento en infancias trans.
Taylor Swift solicita registro de su voz e imagen como marca
SLP
El Universal
La acción legal busca ampliar la protección frente a imitaciones y manipulaciones digitales