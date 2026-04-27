"La casa de los espíritus" llega a la pantalla

ROMA, Italia, abril 27 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Con su

que abarca generaciones, entrelazando amor, poder, magia y agitación política, la escritora

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se prepara para cautivar al público en una nueva dimensión: el 29 de abril, una majestuosade su novela más querida, "" llega aen más de 240 países.Con más dede copias vendidas, se la considera una de las obras más importantes dely ha recibido elogios internacionales.Losabarcan cincuenta años de. La narrativa sigue las aventuras dede mujeres,, Blanca y Alba, entrelazando sus destinos personales con la agitación política de un país marcado por profundas desigualdades sociales e intensos conflictos políticos.Esta nueva producción llega más de treinta años después de la aclamadadedirigida porAquella versión contó con un elenco de estrellas internacionales, entre ellascomo Esteban Trueba,comodel Valle, Glenn Close como Férula, Winona Ryder como Blanca ycomo Pedro Tercero García.La nueva serie adoptó un enfoque diferente, recurriendo a un elenco predominantemente hispanohablante para mantener una mayor fidelidad cultural al texto original:interpreta adel Valle en tres etapas distintas de su vida, junto al mexicanocomo el patriarca Esteban Trueba.El elenco coral incluye a, Fernanda Castillo y Aline Kuppenheim, mientras que los personajes de Blanca y Alba son interpretados porEl equipo de producción cuenta con la propia Allende como productora ejecutiva, junto ay Courtney Saladino, bajo la dirección creativa de los showrunners, Fernanda Urrejola y Andrés Wood." narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, de amores secretos y una sangrienta revolución.Las pasiones, las luchas y los misterios de laabarcan un siglo de violentos, culminando en una crisis que enfrentará al orgulloso y tiránico patriarca con su amada nieta.Contada desde laen la, la serie transita entre el pasado y el presente mientras examina los diarios de su abuelapara comprender la historia de su familia y el alma fracturada de su país.A través de los, se reconstruye el ascenso de lajunto con el violento afianzamiento de las, mientras el amor, el poder, la ideología y la magia chocan en una hacienda rural y en salones dorados.Como se ve en el tráiler,mostródesde niña, "previendo desgracias, teniendo".El proyecto es una colaboración entrey la, una compañía ya reconocida por laEl objetivo es ofrecer unae histórica precisa, capaz de transmitir la, publicada en"Para nosotros, era esencial tomar el camino más auténtico: el de cómo los latinoamericanos vemos el mundo. Necesitábamos crear un espacio natural y familiar para hablar deque deben abordarse y que se reflejan en las emociones de los personajes", dijo la showrunner Alegría durante la proyección en laen febrero.no puso límites."Haz lo que quieras. Tú sabes mejor que yo qué hacer. Yo me dedico a", explicó Alegría, recordando el consejo de la autora.La novela, concebida originalmente como una larga carta de la autora a su abuelo, combina