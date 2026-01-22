Alejandra Guzmán revela detalles de su reconstrucción de columna

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La cantante Alejandra Guzmán habla de la condición que la llevó a ser hospitalizada, aclarando que el verdadero motivo de la urgencia médica fue la osteoporosis con que fue diagnosticada -y desconocía que padecía-, la cual afectó severamente la estructura de su columna vertebral, por lo que le fue reconstruida en su totalidad.

La cantante entró en contacto con "Ventaneando" para felicitar a Pati Chapoy, y a sus colegas, por el 30° aniversario del vespertino durante su emisión de este jueves 22 de enero.

"La Guzmán" aseveró que, por su trayectoria y forma ética de conducirse, estimaba y admirada a la periodista mexicana, misma razón por la que indicó que estaba abierta a atender al medio y, sobre todo, hablarle de lo que sucede en su vida en la actualidad.

Fue así como los conductores del programa se permitieron cuestionarla acerca de cómo se encontraba, luego de que, en julio pasado, pospusiera su gira "Brilla Tour", argumentando que, por recomendación médica, debía alejarse de los escenarios.

Al poco tiempo se sabría, gracias a su padre, Enrique Guzmán, que si había sido hospitalizada no era por los polímeros que habían mermado su salud durante 13 años, sino por severos problemas en la columna de vertebral.

Ahora, Alejandra dio a conocer que, en realidad, había sido la osteoporosis que padecía, sin saberlo, la que la había llevado al hospital y que, gracias a la gran preparación de su doctor, llegaron a la conclusión que, para que recobrara su buena condición física, necesitaba ser sometida a una operación en la que su columna vertebral fuera reconstruida por completo.

"La osteoporosis se debió a todas las medicinas que me dieron, por ejemplo (el medicamento) para el cáncer que me dio en 2010, era una pastilla que hace el efecto que haría la radiación y causa osteoporosis", detalló para el programa de espectáculos.

"Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehízo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros, estaba llena de osteoporosis", ahondó.

Precisó que, en los últimos años, mientras creía que eran los polímeros lo que la afectaban, pero en realidad fue una hernia (ubicada en las cervicales), que presionaba su médula espinal y otras extremidades, lo que generaba sus caídas constantes y falta de equilibrio.

"Llevo siete meses de estarme operando, la última fue el 18 de diciembre, pero ya acabamos con eso, ya estoy derechita,ya comenzamos con terapia", ahondó, mostrando gratitud por recobrar su salud.

También detalló sobre los materiales que su doctor usó para poder reconstruir su columna:

"Fue (injerto de) hueso con yeso en el sacro, porque lo tenía totalmente agujereado",

Así, afirma que, en el mes de marzo mostrará lo nuevo de su música y, para mayo, prepara otra sorpresa relacionada a su madre, doña Silvia Pinal.