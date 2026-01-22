Choque múltiple, deja fuertes daños materiales

Un choque por alcance registrado entre tres vehículos en la avenida Salvador Nava Martínez, dejó como saldo fuertes daños materiales pero por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

El ocho ocurrió la tarde de este miércoles, inicialmente un taxi Nissan Versa color blanco, con número económico 1669, se desplazaba sobre los carriles centrales de la transitada avenida en dirección de la Avenida Juárez hacia Las Lomas.

Fue en la parte descendente del puente Xicoténcatl, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de otro automóvil, un Kia de color rojo, el cual a su vez por el impacto recibido se proyectó contra la parte trasera de un Volkswagen Golf color azul, que también circulaba por ahí en esos momentos. A causa del hecho los tres automóviles presentaron fuertes daños materiales y al sitio acudieron los paramédicos a prestarles ayuda pero afortunadamente nadie había resultado lesionado.

Peritos de la Policía Vial capitalina arribaron al lugar del accidente y tomaron conocimiento del hecho, en la espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo a través de las aseguradoras.

Asimismo, la circulación fue parcialmente cerrada y solamente se habilitaron dos carriles, por lo que se hizo un gran embotellamiento en ese tramo pero después de que los vehículos participantes en el accidente fueron retirados todo volvió a la normalidad.