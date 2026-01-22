Capturan a presuntos asesinos de mujeres

Por el homicidio de dos mujeres, una en la colonia Satélite y otra en la Torremolinos, dos sujetos fueron capturados por elementos de la Fiscalía General del Estado, siendo puestos a disposición del juez que los requería por el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas.

Uno de los presuntos homicidas es identificado como Jorge "N"., a quien se le señala del asesinato de una mujer el pasado 11 de este mes durante una fiesta que se llevaba a cabo en la colonia Satélite.

Según los hechos, la madrugada de ese día el ahora imputado arribó a una fiesta que se llevaba a cabo en un inmueble ubicado en la calle República de Uruguay y Avenida de las Antillas, en donde disparó en repetidas ocasiones contra la víctima para posteriormente darse a la fuga dejándola sin vida.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado inició de inmediato las investigaciones y, como resultado, agentes del Ministerio Público realizaron entrevistas y recabaron datos de prueba. De esta forma se pudo judicializar la carpeta de investigación, que fue presentada ante un Juez de control, solicitando una orden de aprehensión en contra de Jorge "N", la cual fue autorizada.

Posteriormente, elementos de la PDI, al identificar que el imputado había sido trasladado recientemente al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila por diverso delito, se dirigieron al lugar donde le informaron del nuevo proceso penal en su contra.

Asimismo, se le dieron a conocer sus derechos como persona en calidad de detención, quedando a disposición de la autoridad judicial en el mencionado centro penitenciario mientras avanza su proceso judicial.

OTRO CASO, EN TORREMOLINOS

Por otro lado la Fiscalía General del Estado informó sobre la aprehensión de otro presunto homicidio de una mujer, estos hechos se suscitaron el día siete de este mes en la colonia Torremolinos, al norte de la ciudad.

Según se informó, se trata de José Luis N, quién ahora enfrenta el delito de homicidio calificado y se le puso a disposición del juez penal que lo requería.

El mandato contra José Luis N se deriva de los acontecimientos registrados el siete de enero de 2026, en la colonia Torremolinos, donde el ahora imputado presuntamente agredió a una mujer, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas con un arma de fuego.

En las investigaciones realizadas por la FGE, que incluyeron entrevistas, análisis de información y otros actos de investigación, se lograron reunir los datos de prueba necesarios para la integración de la carpeta correspondiente y la obtención del mandamiento judicial.

La notificación de la orden de aprehensión se realizó en el área de aduana del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en la Delegación La Pila, donde el imputado fue informado de los hechos que se le señalan, así como de los derechos que le asisten.

José Luis "N" permanecerá a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho; en tanto, la institución continuará con las indagatorias mediante la Unidad Especializada de Homicidios, ante la posible participación de más personas en este suceso.