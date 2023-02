Alejandra Guzmán y Fey cancelan su gira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- "Eternas Tour" no pudo ver la luz, pues Alejandra Guzmán y Fey decidieron cancelar su gira, aún antes de que ofrecieran la primera fecha de conciertos, debido a que supuestamente el manager de la intérprete de "Azúcar amargo" quería hacer otros negocios con el nombre de la rockera, situación que no convenció a Guzmán, por lo que prefirieron cortar de raíz el proyecto que todos sus fans esperaban con ansias.

Fue apenas a inicios de mes, que la Guzmán y Fey compartieron con sus seguidores que, efectivamente, los rumores de una gira juntas eran ciertos y que, a principios de mayo emprenderían una serie de conciertos con el "Eternas Tour".

La euforia invadió inmediatamente a quienes las han seguido a lo largo de sus carreras, solicitándoles en redes no sólo que se reunieran arriba de los escenarios, sino que acudiera al estudio de grabación para grabar a dueto una canción.

Y aunque la química entre las cantantes era evidente pues, en el programa "Hoy", Andrea Escalona indicó que a lo largo de los últimos meses, Ale y Fey habían convivido mucho, al grado de que se fueron juntas a algunos retiros que fortalecieron su relación, la gira ya no se llevará acabo y ya hay hasta un comunicado que avala dicha cancelación.

Esta decisión fue tomada por ambas partes, sin embargo, Escalona expresó que fue a raíz de unos movimientos que el mánager de Fey pretendía hacer, con respecto a la carrera de La Guzmán, situación que llevó a la rockera en demostrar su inconformidad, pues cabe recordar que durante la gira que emprendió con Paulina Rubio, atravesó muchos problemas que la llevaron a pelearse con "La chica dorada".

"Resulta que el mánager de Fey puso como que con él se podía contratar a las dos en su managment, de repente Alejandra dice: 'Oye, pérame estamos juntas, pero tú no me puedes vender'", dijo la Escalona.

"Más vale que aquí cayó que aquí murió y no lastimar esta admiración y respeto", detalló.

Por la información que, hasta el momento, ha circulado en medios, tal parece que Fey y Alejandra están en buenos términos y, de hecho, fue por eso por lo que prefirieron cancelar los planes que tenían juntas, para evitar conflictuarse, por lo que las famosas ya borraron las publicaciones relacionadas a la gira que las llevaría a interpretar juntas sus mayores éxitos.

De hecho, fue desde el miércoles pasado que comenzaron las irregularidades con la logística de la gira, pues las famosas compartieron un comunicado que notificaba que la venta de los boletos se reprogramaría, sin dar más detalles acerca de cuál había sido el percance.