Le piden el divorcio a Danny Masterson, tras sentencia por violación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- "Page Six" acaba de revelar que Bijou Phillips solicitó el divorcio a Danny Masterson, a sólo 12 días de que el actor fuera sentenciado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres que drogó a principios de los 2000.

La decisión de la actriz ha causado sorpresa, pues apenas hace unos días una fuerte cercana había asegurado que no tenía planes de separarse de su esposo, con quien está casada desde el 2011 y, producto de su relación, concibieron a su única hija, la pequeña Fianna Francis."Ella ha pasado por un momento muy difícil desde la condena, ama a Danny y no tiene planes de solicitar el divorcio. Ella estará a su lado en todo momento", dijo esa fuente a la revista "People" la semana pasada.De hecho, la actriz de 43 años fue vista acompañando a su esposo en todas las audiencias que tuvieron lugar antes de que se determinará que Masterson era culpable. La última vez que fue fotografiaba, el ocho de septiembre (a un día que se diera a conocer la resolución del juez), Bijou aún usaba su anillo de matrimonio, lo que sugirió que la relación entre ella y el actor de 47 años seguía en pie.Pese a que la sentencia tuvo lugar hace dos semanas, el tribunal declaró culpable a Danny culpable desde mayo pasado, época en la que se dio a conocer que, todavía en noviembre del 2022, su esposa creía que el actor de "That's 70 show" era inocente."Danny está convencido de que no hizo nada malo y Bijou le cree, ella se aferra al hecho de que confía completamente en que él nunca hizo lo que se le acusa, no puede aceptar que eso sea cierto y está esperando el proceso de apelación para que se haga justicia", dijo otra fuente a "Daily Mail" un día después de que se supiera que el actor pasaría tres décadas privado de su libertad.De hecho, en cuanto conoció la resolución del juez, Phillips le escribió una carta en donde le pedía una condena más corta, debido a que ella y su hija de nueve años lo necesitaban en casa: "Mucho más de lo que usted imagina", solicitó."Sé que ha sido condenado por delitos graves. Pero el hombre con el que me casé sólo ha sido un marido extraordinario para mí y un padre devoto para nuestra hija", prosigue Bijou en la carta.