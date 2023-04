Alejandro Fernández no bebió en Viña del Mar; no se lo permitieron

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Fernández cumple hoy 52 años, por lo que ya ha sido felicitado por un sinnúmero de fanáticas y fanáticos que le son fiel, sin embargo, en las últimas semanas, el cantante también ha causado preocupación en las personas que más lo quieren, debido a que no es la primera vez que se presenta en estado inconveniente en sus conciertos, a tal grado que aseguran que cuando el intérprete actuó en Viña del Mar no se le concedió la cantidad de alcohol que había solicitado.

Fue el pasado 16 de abril, cuando "El Potrillo" se presentó en Feria del Caballo de Texcoco y aunque el recital ocurrió exitosamente, pues logró dos "sold out" , algunas y algunos de sus seguidores compartieron videos en redes sociales en donde el cantante lucía visiblemente afectado por los efectos de la ingesta del alcohol, pues no sólo lucía desaliñeado, sino que presentaba una extrema delgadez, desde que su padre Vicente Fernández falleció, Alejandro ha pasado por duros momentos emocionales.

En este panorama, en el programa de televisión chileno "Buenos días a todos" tocó el tema, luego de reproducir algunos de los clips de la presentación de Fernández en Texcoco, mientras interpretaba "¿De qué manera te olvido?", pues las personas encargadas de manejar la parte técnica decidieron disminuir los desniveles de su micrófono, al percatarse de que a Alejandro se le estaba dificultado el canto del tema que hiciera famoso "el Charro de Huentitán".

De acuerdo con los conductores de este show, los fans de Fernández alegaron que parecía que el cantante estaba a punto de quedarse dormido. Entre otros comentarios, sus seguidores apuntaron en redes sociales la pena que sentían al ver al famoso cantante, catalogado como uno de los exponentes de la música ranchera más importantes de México, verlo en esas condiciones, pues no es la primera vez que sale al escenario en visible estado de ebridad.

Fue así que, la periodista María Luisa Godoy Ibáñez contó que la producción del festival de Viña del Mar restringió a Alejandro Fernández cuando solicitó una cierta cantidad de alcohol y no le concedió al famoso la petición que tuvo para con las y los organizadores del evento, pues temían que a lo largo de su presentación, en la que hizo un homenaje a su padre, actuara en un estado inconveniente.

"En Viña lo restringieron igual el alcohol porque tenían mucho miedo que pasara esto; pide una cantidad y entiendo que (no le dieron lo que el pidió)", entiendo que lo manejaron, expresó la presentadora de TV.

Entre otros comentarios que hicieron los conductores fue que se ha especulado que Fernández estuvo presente en el último respiro de su padre, situación que le ha costado mucho superar.