Alfonso Cuarón cumple 61 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Si se trata de hablar sobre orgullo mexicano en representación mundial uno de los nombres que más resaltan es el cineasta Alfonso Cuarón. En 2013, por la cinta "Gravity", recibió el Oscar a mejor director, lo que lo convirtió en el primer latinoamericano en recibir el premio en esa categoría.

Ha estado detrás de cintas a nivel nacional e internacional aplaudidas por la crítica como "La princesita", "Y tú mamá también", "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" y "Roma".

Pero Alfonso no sólo es director, guionista, productor y editor de cine, sino que a lo largo de su carrera se ha desempeñado en diferente roles. Hoy, para celebrar su cumpleaños número 61, enlistamos las facetas menos conocidas de Cuarón.

Fue conserje. Durante sus estudios en la Ciudad de México el director abandonó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos porque no recibió el apoyo gubernamental para promocionar su primer corto: "Vengeance is mine", y se percató de una negativa general hacia el apoyo del cine nacional.

Así fue como después de abandonar la escuela de cine se empleó como conserje en el Museo Nacional de Arte.

Perteneció al Colegio Nacional. En 2017 fue nombrado miembro del Colegio Nacional, una institución que agrupa científicos, literatos y artistas mexicanos destacados con el propósito de impartir enseñanzas que representen la sabiduría de la época.

Dos años más tarde Cuarón declinó a dicho nombramiento argumentando que sus responsabilidades familiares y profesionales le impedían "cumplir a cabalidad con las funciones de un colegiado".

Debutó como fotógrafo en "Roma". Durante la grabación de la película "Roma", en el año 2018 el también productor pidió ayuda a Emanuel 'El chivo' Lubezki, para que dirigiera la fotografía de lo que fue su proyecto más personal. Ambos ya habían levantado la estatuilla del Óscar cuando trabajaron juntos en "Gravity", pero ante la imposibilidad de volver a colaborar, por cuestión de agenda, fue él mismo Cuarón quien se remitió a sus inicios para hacer el trabajo como director de fotografía.

Cuando se convirtió en el primer director de fotografía en ganar un Oscar por su trabajo en una película que también dirigió, Alfonso se lo dedicó a su amigo desde la universidad.

"Lo hice como lo hubieses hecho tú, Chivo, así que esto también es para ti", expresó.

Es un excelente padre. La única razón por la que el cineasta ha parado su carrera son sus hijos; en 2018 dejó de dirigir por un tiempo debido a que quería compartir con su hijo Olmo, de entonces cuatro años, quien tiene autismo y ha demostrado ser un excelente dibujante.

Olmo es producto del segundo matrimonio de Alfonso con la actriz italiana Annalisa Bugliani, con quien también tuvo a Tess Bu, quien a sus 18 años ya es cantante, ha lanzado un disco.

Mientras que el mayor de sus hijos, Jonás Cuarón, a quien tuvo con Mariana Elizondo, hoy tiene 41 años y decidió seguir sus pasos, de hecho fue coescritor de la cinta "Gravity".