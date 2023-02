Alfredo Adame antes de darse a conocer por polémicas peleas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Alfredo Adame ha dado de qué hablar últimamente, y es que desde hace tiempo ha protagonizado peleas en las que termina herido.

La más reciente sucedió en el Día de la Candelaria. En redes sociales filtraron un video donde se observa al artista siendo golpeado por otra persona, la cual utilizó lo que parecía ser un tubo.

Los usuarios han expresado su preocupación por la salud mental de Adame, pues no es la primera vez que es partícipe de un conflicto.

Desde el 2019 ha tenido problemas con el "cazafantasmas", Carlos Trejo.

En octubre del año pasado sufrió cuatro fracturas en el rostro, después de que fue brutalmente golpeado por unas personas a las afueras de su casa.

Según su versión, fue víctima del fuerte ataque cuando unos hombres se acercaron para pedirle ayuda, pues una mujer aparentó estar herida y al intentar ayudarlos le propinaron una brutal golpiza.



¿Adame ya era reconocido antes de las polémicas peleas?

Alfredo Adame Von Knoop nació en Guadalajara Jalisco un 10 de junio de 1958, su inusual apellido es por su madre alemana, su padre es mexicano.

Estudió aviación comercial, y trabajó en Aeroméxico como sobrecargo y aviador privado, no obstante, su fama se debe a su participación en distintos programas.

Debutó en 1987 en la película "Fuga al Destino", dos años después formó parte del elenco de la telenovela "Mi segunda madre" y de ahí ocupó papeles en "María Belén", "La madrastra", "En nombre del amor", "Sortilegio", "La mujer del Vendaval", "Lo que la vida me robó", "Las amazonas", entre muchas otras.

También fue conductor de programas matutinos como "Hoy", "Viva la mañana", "De buenas a la 1".

Su talento lo llevó a actuar en obras de teatro, en películas mexicanas y su última participación en una telenovela fue en el 2018 con "Por amar sin ley", aunque ha tenido algunas apariciones en "Como dice el dicho".

También tuvo una breve participación en la política, pero no siguió en ese campo.