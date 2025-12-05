Alicia Villarreal aclara situación con su hija Melanie

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Alicia Villarreal respondió a las recientes declaraciones de su hija, Melanie Carmona, quien habló públicamente del distanciamiento que actualmente existe entre ambas. La cantante se mostró muy reservada respecto a la situación familiar y evitó profundizar en el tema.

Hace unos días, Melanie señaló que su inconformidad con su madre tiene que ver con temas relacionados con su novio, Cibad Hernández, ya que considera que Villarreal ha sido poco prudente sobre la forma en que ella lleva su vida sentimental. Sin embargo, la intérprete de "Te quedó grande la yegua" prefirió tratar el asunto fuera del foco público.

"Pues nuestros momentos personales o familiares que en este caso, yo creo siendo persona pública, pues se me complica más porque a veces no es fácil hablar, en este caso yo creo que es un tema que realmente lo tengo que llevar, o sea, más cerrado, porque mi tema como mamá, o sea, yo creo que tiene que ser así con mis hijos", dijo.

A pesar de lo dicho por Melanie, Alicia Villarreal no pierde de vista que la forma en la que su hija se expresó responde también a cómo suelen comunicarse las nuevas generaciones. Aseguró que, desde su lugar como madre, busca abordar la situación desde la comprensión y el amor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Siento que que está bien la manera en que se expresa la gente, la manera en que lo hace, porque al final de cuentas es una nueva generación también y nosotros debemos de entenderlos, de apoyarlos, quererlos y somos sus padres, debemos estar ahí, siempre para ellos, entonces sí es un tema que quisiera privado con ellos", señala.

Alicia Villarreal pasará Navidad con Melanie Carmona

La cantante adelantó que lo ocurrido no afectará los planes familiares de fin de año. Aseguró que, pese a las tensiones, ella y Melanie mantienen su dinámica habitual para celebrar Navidad.

"Tenemos el plan de siempre, como lo hemos hecho antes. Melanie está acostumbrada a eso; es una niña que ha dependido de mí toda su vida, y ahora que ya casi cumple un año viviendo de manera independiente con su pareja, pues así son los procesos. Pasará tiempo con su papá, regresará conmigo, y mis otros hijos igual", explicó.

Para Villarreal, el amor de madre está por encima de cualquier diferencia, y afirma que no guarda resentimiento por los comentarios de su hija.

"Nuestros hijos para nosotros, los padres, más a la mamá, los parimos, los cuidamos y yo creo que realmente somos los más comprometidos con la vida de ellos, son nuestros amores más incondicionales y entonces es eso, nada más", dice.