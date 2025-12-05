logo pulso
SLP

De 3.8 a 6.6% sería el alza a tarifas de agua en la capital

La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó los lineamientos que determinarán cómo se actualizarán las cuotas

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 05, 2025 03:10 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó los lineamientos que determinarán cómo se actualizarán las tarifas de los 21 organismos operadores de agua potable en San Luis Potosí para 2026. El ajuste se basará en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), que este año marca un incremento de 4.93 por cierto.

La presidenta de la Comisión, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, explicó que los criterios buscan equilibrar las propuestas de los distintos organismos. Algunos habían solicitado aumentos por encima del índice, mientras que otros habían planteado cifras menores o ni siquiera habían pedido actualización, como ocurrió en Cárdenas y Tamuín. Con el ajuste, todas las tarifas quedarán alineadas al índice legal.

El caso del Interapas, que opera en la zona metropolitana, destacó por su esquema diferenciado. El organismo aplicará un aumento de 3.8 por ciento al servicio doméstico popular, mientras que los servicios comercial, residencial e industrial subirán 6.6%. La medida - indicaron- busca proteger a los usuarios con menor capacidad económica, trasladando parte del costo a quienes consumen más y pueden pagar más, lo que garantiza la operación del sistema.

Otros municipios también presentaron particularidades. En Villa de Reyes, se planteó inicialmente una reducción de 26% en el servicio doméstico, pese a un déficit estimado del 56% en su tarifa media. En Ébano, se aprobó un ajuste de 25% y se corrigieron tramos con errores acumulados en años anteriores, para que quienes consumen más agua paguen de manera proporcional. La propuesta de diferenciar tarifas por tipo de vivienda fue descartada, ya que varios organismos coincidieron en que el cobro debe basarse en el consumo y no en la ubicación o valor de la propiedad.

Durante la sesión, diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diana Ruelas Gaitán y Gabriela Martínez, votaron a favor de los criterios, pero dejaron claro que exigirán mejoras en la calidad, cobertura y operación del servicio, especialmente en Interapas, antes de aprobar futuros aumentos.

Los lineamientos aprobados serán analizados por el asesor técnico de la Comisión para elaborar los dictámenes correspondientes. En la próxima sesión, las y los legisladores votarán estos dictámenes y, después, se enviarán al pleno del Congreso, donde se definirá de manera definitiva cómo se cobrarán las tarifas de agua potable en 2026.

