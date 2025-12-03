Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Alicia Villarreal salió en defensa de su novio Cibad Hernandez, luego de que el actor Julio Camejo lo llamara "colgado"; Camejo es amigo de Arturo Carmona, exesposo de Villarreal, y con quien la cantante tiene una hija.

La guerra de declaraciones comenzó cuando Cibad criticó a Carmona y lo llamó "colgado" por las declaraciones que ha dado sobre el divorcio de Alicia con el productor Cruz Martínez , incluso, la propia Alicia se ha mostrado molesta públicamente por la intromisión de Carmona en este tema.

Camejo, como amigo de Carmona publicó un video en el que le recuerda a Cibad que la canción de Alicia "Te quedó grande la yegua", adjudicada a Carmona, y que es una canción de ataque, se ha tomado como broma a lo largo de los años, y que en todo ese tiempo él ni siquiera existía, por lo que le dice: "El colgado no habla de columpios".

Camejo en la puesta en escena "Perfume de Gardenia", donde comparte escena con Carmona, se refiere de manera indirecta a Cibad llamándolo: "Coach motivacional para mujeres despechadas".

Cibad, también a través de un video, le responde a Camejo por mencionarlo (aunque no dijo su nombre) en "Perfume de Gardenia", y lo llamó colgado a él.

Menciona que la canción "Te quedó grande la yegua" no fue adjudicada a Carmona, asegura que él es coach, pero no de mujeres despechadas sino de mujeres con problemas reales, como mujeres que sufren de violencia de maltrato o mujeres que están al borde de la muerte.

"No le voy a permitir que usted se burle de mi trabajo porque yo nunca me he burlado del suyo aunque deja mucho que desear", expresó.

Cibad aplaudió la trayectoria de Alicia Villarreal, y pidió que dejaran de hacer alusión a ella para hacer reír a la gente.

"No se ande colgando usted de algo que no le corresponde, póngase a hacer su trabajo que yo hago con mucha dignidad el mío", dijo.

Alicia Villarreal, quien disfruta de su relación con Cibad desde hace unos meses, y ha confesado estar muy enamorada de él, mostró públicamente su apoyo con un mensaje de amor en el que destacó que está orgullosa del hombre que es y del compromiso que tiene con la vida.

"Me siento muy orgullosa del gran hombre que eres, de tu dedicación, de tu compromiso con la vida... te admiro y respeto mucho. TE AMO".

Cibad y Alicia presumen en redes de su relación con videos y fotos románticas; la cantante enfrenta un proceso legal contra su ex Cruz Martínez por violencia intrafamiliar.