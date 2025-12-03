logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Fotogalería

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica

Alicia Villarreal salió en defensa de su novio Cibad Hernandez luego de críticas de Julio Camejo

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 04:39 p.m.
A
Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Alicia Villarreal salió en defensa de su novio Cibad Hernandez, luego de que el actor Julio Camejo lo llamara "colgado"; Camejo es amigo de Arturo Carmona, exesposo de Villarreal, y con quien la cantante tiene una hija.

La guerra de declaraciones comenzó cuando Cibad criticó a Carmona y lo llamó "colgado" por las declaraciones que ha dado sobre el divorcio de Alicia con el productor Cruz Martínez , incluso, la propia Alicia se ha mostrado molesta públicamente por la intromisión de Carmona en este tema.

Camejo, como amigo de Carmona publicó un video en el que le recuerda a Cibad que la canción de Alicia "Te quedó grande la yegua", adjudicada a Carmona, y que es una canción de ataque, se ha tomado como broma a lo largo de los años, y que en todo ese tiempo él ni siquiera existía, por lo que le dice: "El colgado no habla de columpios".

Camejo en la puesta en escena "Perfume de Gardenia", donde comparte escena con Carmona, se refiere de manera indirecta a Cibad llamándolo: "Coach motivacional para mujeres despechadas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cibad, también a través de un video, le responde a Camejo por mencionarlo (aunque no dijo su nombre) en "Perfume de Gardenia", y lo llamó colgado a él.

Menciona que la canción "Te quedó grande la yegua" no fue adjudicada a Carmona, asegura que él es coach, pero no de mujeres despechadas sino de mujeres con problemas reales, como mujeres que sufren de violencia de maltrato o mujeres que están al borde de la muerte.

"No le voy a permitir que usted se burle de mi trabajo porque yo nunca me he burlado del suyo aunque deja mucho que desear", expresó.

Cibad aplaudió la trayectoria de Alicia Villarreal, y pidió que dejaran de hacer alusión a ella para hacer reír a la gente.

"No se ande colgando usted de algo que no le corresponde, póngase a hacer su trabajo que yo hago con mucha dignidad el mío", dijo.

Alicia Villarreal, quien disfruta de su relación con Cibad desde hace unos meses, y ha confesado estar muy enamorada de él, mostró públicamente su apoyo con un mensaje de amor en el que destacó que está orgullosa del hombre que es y del compromiso que tiene con la vida.

"Me siento muy orgullosa del gran hombre que eres, de tu dedicación, de tu compromiso con la vida... te admiro y respeto mucho. TE AMO".

Cibad y Alicia presumen en redes de su relación con videos y fotos románticas; la cantante enfrenta un proceso legal contra su ex Cruz Martínez por violencia intrafamiliar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica
Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica

Alicia Villarreal defiende a su novio en medio de polémica

SLP

El Universal

Alicia Villarreal salió en defensa de su novio Cibad Hernandez luego de críticas de Julio Camejo

Bad Bunny: La Casita vs Los Vecinos en conciertos
Bad Bunny: La Casita vs Los Vecinos en conciertos

Bad Bunny: La Casita vs Los Vecinos en conciertos

SLP

El Universal

Bad Bunny presenta La Casita y Los Vecinos en conciertos. Conoce las ventajas de cada zona.

Bad Bunny desata quejas por La Casita en conciertos
Bad Bunny desata quejas por La Casita en conciertos

Bad Bunny desata quejas por La Casita en conciertos

SLP

El Universal

Ocesa sale a aclarar la situación tras las quejas por La Casita en los conciertos de Bad Bunny.

UIF denuncia a artista venezolana relacionada con el Tren de Aragua
UIF denuncia a artista venezolana relacionada con el Tren de Aragua

UIF denuncia a artista venezolana relacionada con el Tren de Aragua

SLP

El Universal

La UIF ha denunciado a la artista venezolana Jimena Araya, conocida como 'Rosita', ante la FGR por su relación con el grupo criminal Tren de Aragua.