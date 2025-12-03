Advierten sobre “La Niña”

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer que la temporada invernal 2025-2026 registrará aproximadamente 48 frentes fríos, que se presentarán desde septiembre y se extenderán hasta mayo del próximo año.

Entre todos los meses, diciembre será uno de los más afectados, con un incremento en la intensidad de los frentes fríos que podrían generar heladas, vientos fuertes e incluso nevadas en algunas regiones del país.

Este invierno estará caracterizado por el regreso del fenómeno climático “La Niña”, una condición que influye directamente en los patrones de temperatura y precipitación.

Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el SMN advierten que La Niña podría provocar inviernos más secos y cálidos de lo habitual, aunque no se descartan episodios de frío intenso en diversas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, la presencia de La Niña genera un clima caracterizado por días templados y noches frías. La explicación científica es:

Radiación solar intensa durante el día: La ausencia de nubes permite que el calor llegue con mayor fuerza a la superficie, elevando la temperatura diurna.

Enfriamiento nocturno rápido: Al caer la noche, el calor acumulado se dispersa rápidamente hacia la atmósfera, provocando madrugadas y noches con temperaturas muy bajas.

Sensación de sequedad en el ambiente: La baja humedad relativa contribuye a un invierno seco, típico de las temporadas influenciadas por La Niña.