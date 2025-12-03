logo pulso
SLP

Inmovilizan camiones de personal

Llevaban a empleados de la Zona Industrial sin las autorizaciones correspondientes

Por Martín Rodríguez

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Inmovilizan camiones de personal

Tres autobuses particulares fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que sus operadores trasladaban personal de empresas sin contar con permisos ni trámites oficiales. 

Los camiones fueran interceptados en flagrancia mientras movilizaban personal hacia industrias que los contrataron de manera irregular. 

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Araceli Martínez Acosta, explicó que ya había referencias anteriores de la circulación de vehículos irregulares, por lo que fue necesario realizar un operativo. 

De esta manera, la propia dependencia descubrió rutas que no están registradas de manera oficial en las que se trasladaba de manera irregular a personal de las empresas sin contar con ningún trámite regular por lo que esos vehículos fueron asegurados por considerar que los operadores ponen en riesgo a los trabajadores de las empresas.

