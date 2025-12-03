Un muerto y 9 heridos, en accidente carretero

Una camioneta de transporte de personal, protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este martes cuando circulaba por la carretera ‘37 a Villa de Reyes, en donde chocó contra un tráiler; el saldo es del conductor muerto y nueve pasajeros lesionados, al menos tres de gravedad.

Los hechos se suscitaron antes de las seis de la mañana, cuando el conductor de una camioneta de trasporte de personal de la empresa Utep, una Nissan tipo Van color blanco, con número económico 4820, circulaba sobre la carretera 37 a Villa de Reyes con dirección a la carretera a México.

Transportaba obreros provenientes de la comunidad de San Bartolo y anexas, en San Felipe, Guanajuato, que al parecer iban a laborar con a la empresa HoneyWell, ubicada en el Parque Industrial Tres Naciones.

No obstante, a la altura de la comunidad de Machado, el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda y de esta forma chocó de manera aparatosa contra la parte posterior lado izquierdo de un tráiler marca Kenworth de color blanco, que circulaba en sentido opuesto, hacia Villa de Reyes.

La camioneta quedó totalmente destrozada y al sitio arribaron paramédicos de distintas corporaciones de ayuda, quienes atendieron a los pasajeros de la camioneta; se contabilizaron nueve lesionados, al menos tres presentaban heridas graves.

Con lesiones graves, el chofer de la camioneta también fue llevado a un hospital pero después de su ingreso se reportó que había fallecido a causa de las heridas graves que presentaba a causa del percance.

Elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes, acudieron al sitio del accidente en donde procedieron a asegurar el área para facilitar las labores de los paramédicos en la atención y traslado de los lesionados al hospital.

En redes sociales, algunos usuarios criticaron a la empresa Utep por las extenuantes jornadas de trabajo a que presuntamente somete a los choferes debido a la escasez de los mismos, y aseguran que no se les retribuyen horas extras, aunque indican que esta situación prevalece en la mayoría de las empresas que operan en el Estado.