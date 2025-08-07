logo pulso
Alicia Villarreal finaliza su matrimonio con Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal confirma la disolución de su matrimonio con Cruz Martínez después de más de dos décadas juntos.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 08:26 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Alicia Villarreal ya es una mujer soltera. La cantante confirmó que su matrimonio con Cruz Martínez fue disuelto de manera oficial, tras más de dos décadas de matrimonio.

En entrevista con el programa "Ventaneando", la intérprete de "Te quedó grande la yegua" explicó que resolución fue dada este pasado 6 de agosto a través de una audiencia virtual.

"Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Ya podemos decir que uno ya lo concluyó", dijo.

Alicia, reconoció que, a pesar de su separación, comparte con Cruz una historia y una familia (son padres de dos niños); sin embargo, tras haberlo denunciado por violencia, aseguró que obtener su libertad era imprescindible:

"Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, necesitaba salir de donde no me había ido bien", agregó.

La mexicana inició con el proceso de divorcio en 2023, cuando unas fotografías desataron los rumores de una presunta infidelidad. En las imágenes, se podía ver al músico y productor en compañía de una joven mujer, a quien, presuntamente, ayudaba con su carrera artística.

La pareja se casó en los Estados Unidos, por eso, contó la artista, la resolución tardó en llegar.

"Tenía que hacer muchos trámites y eso no corre rápido. (Con mis abogados) Trabajamos a marcha forzada, hicimos un gran equipo y lo pudimos lograr".

Este año, Villarreal denunció (en México) a Martínez por violencia intrafamiliar; incluso, las autoridades emitieron una orden de restricción para su ahora exesposo. El caso sigue abierto y en espera de que se realice la siguiente audiencia.

SLP

El Universal

La cantante Alicia Villarreal confirma la disolución de su matrimonio con Cruz Martínez después de más de dos décadas juntos.

