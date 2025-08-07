Tren choca contra tres vehículos; 6 muertos

Ayer al mediodía, una máquina del tren presuntamente fuera de control impactó a tres vehículos y una motocicleta en dos cruces ferroviarios de las colonias Europa y Primero de Mayo, dejando como saldo preliminar seis personas muertas y dos lesionadas, en la ciudad de Irapuato.

“La máquina iba desbocada”, comentaron testigos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal informó que en la calle Florencia, de la colonia Europa, tres personas murieron y una más presenta lesiones de gravedad a consecuencia del accidente vial; en tanto que debajo del puente de la colonia Primero de Mayo fallecieron tres personas y otra se encuentra herida.

En los dos puntos del percance, testigos comentaron que la locomotora “no pitó” y tampoco se bajaron las plumas de control de los cruces.

El primer hecho se registró alrededor de las 12:00 horas de este miércoles 6 de agosto de 2025 e instantes después ocurrió el segundo suceso.

De acuerdo a los datos preliminares, poco antes había cruzado el tren por Paseo Irapuato y avenida Florencia y al pasar el último vagón se levantó la pluma para permitir la circulación de los vehículos, cuando de forma intempestiva una locomotora venía detrás y chocó un auto Sentra color gris, en donde murieron dos mujeres y un hombre.

La máquina siguió su recorrido hasta el puente vehicular de la colonia Primero de Mayo, en donde impactó una camioneta Nissan color blanco, un auto compacto March blanco y una motocicleta, en donde tres personas quedaron sin vida, dos de ellas que iban en la camioneta y el motociclista.

Rescatistas de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de Policía y Tránsito realizaron labores para facilitar el traslado de las personas que presentaban heridas a causa del impacto de la locomotora.

La presidenta municipal Lorena Alfaro acudió al lugar de la tragedia en donde instruyó al Centro de Atención Integral a Víctimas que se brinde apoyo a familiares y a las personas involucradas en el suceso.

Los elementos de Seguridad Vial cercaron la locomotora con cordones de seguridad a efecto de preservar los indicios y hasta el momento continúan las maniobras para el desplazamiento de los vehículos implicados, así como las actividades de investigación de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, el Gobierno de Irapuato expresó solidaridad con las víctimas y familiares del accidente y anunció que se encuentra en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para el intercambio de información que ayude a esclarecer el suceso.