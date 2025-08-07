logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

Estas labores se llevaron a cabo en la colonia San Felipe

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

En acciones relacionadas con el robo de vehículos, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron un cateo en la Zona Metropolitana potosina.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que estas labores se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Felipe.

En el lugar fueron localizados un motor, una computadora y varias llantas correspondientes a dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente en distintos puntos de la ciudad.

Los datos de prueba fueron embalados y puestos a disposición de agentes Fiscales, quienes los integrarán a sus respectivas carpetas de investigación para continuar con las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe resaltar que, en relación con este asunto, la FGESLP mantiene a dos personas detenidas y puestas a disposición de un Juez de Control.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres
Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

Con enervantes y estupefacientes detienen a tres

SLP

Redacción

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar
Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

Arrestan a 2 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción

Ataque armado contra panadería en Tamuín
Ataque armado contra panadería en Tamuín

Ataque armado contra panadería en Tamuín

SLP

Redacción

El negocio presentaba impactos de bala en la fachada

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados
Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

SLP

Redacción

Estas labores se llevaron a cabo en la colonia San Felipe