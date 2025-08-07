Catean y aseguran varias autopartes de vehículos robados

En acciones relacionadas con el robo de vehículos, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron un cateo en la Zona Metropolitana potosina.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que estas labores se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Felipe.

En el lugar fueron localizados un motor, una computadora y varias llantas correspondientes a dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente en distintos puntos de la ciudad.

Los datos de prueba fueron embalados y puestos a disposición de agentes Fiscales, quienes los integrarán a sus respectivas carpetas de investigación para continuar con las diligencias correspondientes.

Cabe resaltar que, en relación con este asunto, la FGESLP mantiene a dos personas detenidas y puestas a disposición de un Juez de Control.