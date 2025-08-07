logo pulso
No hay coordinación para la Fenapo: Enrique Galindo

No hay gestiones para que el Ayto. colabore en operativos de la feria, dice edil

Por Rolando Morales

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que hasta el momento sólo se han realizado gestiones en materia de tránsito y con algunos trámites comerciales para la Feria Nacional Potosina (Fenapo), pues refirió sigue sin existir una mayor coordinación al respecto.

El edil capitalino informó que en la reciente reunión que tuvo el gobernador Ricardo Gallardo con otros alcaldes de la zona metropolitana, fueron invitados de forma personal a la Fenapo.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no se han registrado otro tipo de gestiones para que el Ayuntamiento capitalino colabore en los diversos operativos a consecuencia de la Fenapo próxima a realizarse en este mes de agosto.

Detalló que espacios como el Palenque ya han realizado los trámites para las licencias de funcionamiento temporales ante la autoridad municipal; sin embargo, pese a la falta de coordinación, Galindo Ceballos reiteró que desde el Ayuntamiento se encuentran dispuestos para colaborar en este espacio.

"Sólo ha habido gestiones en materia de tránsito, digamos que están fluyendo los trámites para las licencias temporales de funcionamiento y no hay otra gestión. Si vuelvo a reiterar que estamos listos, dispuestos y abiertos a participar en la Fenapo".

