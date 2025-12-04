Alicia Villarreal ratifica demanda contra Francisco Cantú

Alicia Villarreal ratificó en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres la demanda en contra del cantante Francisco Cantú por ataques reiterados, declaraciones falsas, hostigamiento mediático digital y acciones públicas de difamación.

El abogado de Villarreal dijo que Cantú, quien ganó notoriedad en 2022 al participar en el espectáculo "GranDiosas" junto a Alicia Villarreal, Rocío Banquells, María Conchita Alonso y Dulce, lanzó amenazas en contra de Alicia, dijo que no iba a dejar de perseguirla, además de injurias y difamaciones, por lo que la cantante pidió restricciones en contra de Cantú, además de una demanda civil por daño moral.

Para la cantante, Cantú orquesta una campaña de desprestigio en su contra y fue enfática al decir que no se iba a dejar ni a quedar callada.

"¡Ya basta!, esto se ha normalizado, que se abuse tanto de la mujer, ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer", expresó a su salida de la Fiscalía.

A la par de esto, Alicia Villarreal enfrenta una batalla legal en contra de su exesposo Cruz Martínez por violencia familiar; la cantante de 54 años está distanciada de Melenie, la hija que tuvo con el actor Arturo Carmona, la joven cantante confesó que no le cae bien Cibad Hernández, actual pareja de su madre.

¿Quién es Francisco Cantú?

Desde 2021, Francisco Cantú impulsó su carrera como cantante de rancheras con el sencillo "Invisible", aunque previamente ya compartía en redes imágenes de su vida de lujos en Estados Unidos.

Se presentaba públicamente como dueño de prósperos emprendimientos en San Diego. Este 2025 compartió tarima con figuras como Reily Barba y se presentó en varios espacios de Multimedios para promocionar su tema.

En 2022, se integró al show "GranDiosas" de Hugo Mejuto, junto a María Conchita Alonso, María del Sol, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco —con quien interpretó el dueto "Tan enamorados"—, Janette y Dulce.

Para 2023 lanzó "Piernas quebradas", con Ivonne Montero como estrella del video musical, y en meses recientes ha estado involucrado en polémicas por sus dichos, pues ha asegurado que tuvo romances con varias famosas, incluida Alicia Villarreal, algo que la intérprete ha negado.

Cantú también ha tenido problemas con Romina Mircoli, hija de Dulce, con quien sí habría tenido una relación sentimental poco tiempo antes de la muerte de la cantante en diciembre de 2024.