Amber Heard ENDEUDADA “HASTA EL CUELLO”

En últimos meses se fue testigo del juicio que enfrentó Johnny Depp y Amber Heard. El actor denunció a su ex por difamaciones del que resultó victorioso.

Al finalizar juicio, juez decidió que Amber pagaría a Johnny 10 mdd. En resolución se precisa que 10 son por daños compensatorios y 5 por daños punitivos, los que jueza redujo a 350 md, de acuerdo con tope legal del estado de Virginia.

Amber asegura que no cuenta con el dinero para pagarle a Depp, y tampoco los 15 mdd a abogados. Ahora Heard se ve envuelta en deuda millonaria con sus ex representares legales y compañías de seguro (Tarvelers Commercial Insurance Company y New York Marine General Insurance Company) que intervinieron en el juicio y que ahora se niegan a solventar gastos de la actriz.