Ana María Alvarado demanda formalmente a Maxine por liquidación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- El caso entre las reconocidas conductoras Ana María Alvarado y Maxine Woodside, toma un nuevo rumbo.

Después de una estrecha colaboración de más de 35 años en "Todo para la mujer", Alvarado dio un paso decisivo al presentar una denuncia formal contra su exjefa. La tensión surgió tras su repentino despido, pues no recibió la liquidación correspondiente a su extensa trayectoria en el exitoso programa. A pesar de los intentos de conciliación, la comunicadora de 74 años y Alvarado no lograron llegar a un acuerdo, llevando así el conflicto a instancias legales

Fue a través del canal de Youtube "El precio de la fama" donde la propia presentadora compartió una prueba del proceso legal que está ejerciendo y reiteró que solo está buscando una liquidación justa.

"No les puedo mostrar todo por asuntos de seguridad, pero les enseño la demanda. Estamos esperando los tiempos de la ley", dijo.

Ana María aclaró que ha tratado de ser seria con la situación y negó que el escándalo mediático que se generó haya sido solo un pretexto para intimidar a Maxine.

"Hechos son palabras. No crean que bla, bla, bla, y solo era para molestar o para hacerme notar. Desde un principio yo les dije que iba a defender mis derechos", externó.

Agregó que próximamente serán citados y prometió informar a sus seguidores sobres las actualizaciones.

"Yo desde el día uno les he ido platicando de frente, con tranquilidad, y como ustedes ven he cumplido cabalmente palabra por palabra", aseguró.

Asimismo, resaltó que no criticaría a Woodside a nivel personal, ni en otros temas, debido a que se trata de una cuestión legal.

"Mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas y mis acciones. Sé que es algo justo. Ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo justo", dijo.

Si bien interpuso la demanda, explicó que en cualquier momento del proceso puede haber una conciliación con la periodista.

Por su parte, Alvarado manifestó que estará satisfecha con el resultado que otorgue el juez y subrayó que "la justicia es darle a cada quien lo que corresponde".