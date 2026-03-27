Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Elitaliano

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ofrecerá unen la plancha del, el próximo sábado 18 de abril, anunció este viernes la jefa de Gobierno,Además de la participación delde "Por ti volaré",habrá otros"Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la@AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de. Como siempre, el acceso será gratuito", publicó la mandataria en"Será unaque reafirma a lacomodel mundo", concluyó.El artista ofrecerá este concierto en la plaza más importante de laen medio de su gira "", por la que también se presentará enel