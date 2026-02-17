Andrea Legarreta comparte momentos románticos con Luis Carlos Origel
Andrea Legarreta dejó atrás la discreción y confirmó su relación con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).-Andrea Legarreta dejó atrás la discreción sobre su noviazgo con el coach Luis Carlos Origel
, menor que ella 21 años, la conductora de "Hoy" ya no se esconde y presume lo enamorada y feliz que se encuentra tras separarse hace tres años de Erik Rubín, su esposo por 22 años, y con quien tiene dos hijas, Mía y Nina.
Legarreta confirmó su relación con el sobrino de Pepillo Origel hace unas semanas, cuando Luis Carlos estuvo en el matutino de Televisa en una dinámica junto a Andrea, el momento dio de qué hablar porque sus compañeros sacaron a relucir que entre ambos había algo más que una amistad.
Andrea confirmó la relación y dijo que se encontraba muy feliz e ilusionada, dijo también que tanto sus hijas como su expareja estaban al tanto y ya hasta convivían con Luis Carlos, pues es un viejo amigo de la familia.
Tanto Mía como Nina han dicho a la prensa que están felices con la pareja de su madre, a quien apoyan en cualquier decisión que tome sobre su vida.
Entre sonrisas, besos, abrazos y confesiones de amor, fue como Andrea Legarreta compartió el momento romántico que vivió con su pareja, Luis Carlos Origel, quien respondió a llamado de la también actriz en redes.
"Nuestra vida... Nuestros instantes... Así... Un día a la vez... Tú y yo...", escribió Legarreta para acompañar tres fotos junto a su pareja, quien no se quedó atrás con y le respondió:
"¡Así... tú y yo!".
La conductora acompañó las instantáneas con un par de reflexiones, una sobre la importancia de disfrutar los momentos de la vida:
"La vida es ahora. Es no dejar nada para después. Es reír, llorar, sanar, reconstruir, crear, crecer, coincidir, conectar, empatizar y compartir. Es sentir, soñar, decir, demostrar, confiar, conocer, viajar, placer y descubrir. Es abrazar, mirar, besar, disfrutar, cuidar y querer. Pero, por encima de todo, la vida es vivir. Así que hazlo lo más feliz que puedas. Y hazlo ya. Y siempre".
Y la otra sobre la necesidad de vivir la vida con intensidad, de volver a solar, de reír y de hacer todo lo que alegre el corazón.
"Vive la vida intensamente. No dejes de soñar, de querer, de reír, de emocionarte e ilusionarte por todo lo que ponga tu alma ardiendo y tu corazón llenito. O vives con intensidad la vida, o estás perdido", se lee.
Aunque Andrea confirmó su relación con Luis Carlos el pasado 14 de enero, versiones aseguran que ya llevan saliendo desde hace tiempo atrás; Legarreta confesó que no se animaba a dar el paso, pues estuvo muy triste por la ruptura cono Erik, sin embargo, "algo pasó" y decidió animarse a vivir una nueva historia de amor.




