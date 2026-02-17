logo pulso
CARTA POKÉMON DE LOGAN PAUL VENDIDA EN MÁS DE 16 MDD

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
CARTA POKÉMON DE LOGAN PAUL VENDIDA EN MÁS DE 16 MDD

El mercado de las cartas coleccionables ha vuelto a hacer historia. En esta ocasión, el protagonista es el ejemplar Pikachu Illustrator, considerada la pieza más codiciada del universo Pokémon y que pertenecía al influencer y boxeador Logan Paul. La carta se vendió oficialmente por 16.492.000 dólares, una cifra que deja atrás cualquier antecedente en subastas de este tipo. El dato no solo impacta por el monto, sino porque confirma el auge sostenido del coleccionismo premium como un refugio de valor para grandes capitales.

    De acuerdo con la casa de subastas Goldin Auctions, encargada de gestionar el proceso, la operación marcó un hito al convertirse en la tarjeta coleccionable más costosa de la historia vendida en una puja pública. La carta en cuestión es la célebre Pikachu Illustrator, un ejemplar distribuido en Japón a finales de los noventa como premio en concursos oficiales de ilustración vinculados a la revista CoroCoro Comic.

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather
Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

Robert Duvall muere en su hogar de Middleburg: legado en Hollywood y The Godfather

SLP

AP

El actor, conocido por su papel en The Godfather y Tender Mercies, fue homenajeado por su esposa Luciana Pedraza.

Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring
Jimmy de Pongámoslo a prueba y Flores el Patrón se subirán al ring

Jimmy de "Pongámoslo a prueba" y Flores el Patrón se subirán al ring

SLP

El Universal

Evento combina boxeo digital con música en vivo y busca apoyar la lucha contra el cáncer.

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX
Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

Bad Bunny no será sancionado tras show en Super Bowl LX

SLP

El Universal

Tras la queja de legisladores, la comisión federal no encontró pruebas para sancionar al artista ni a la NFL.

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans
Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

SLP

El Universal

Miss Penny acompañaba al equipo de The Tiny Chef Show desde su inicio en 2022 y era muy querida por los fans.