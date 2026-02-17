CARTA POKÉMON DE LOGAN PAUL VENDIDA EN MÁS DE 16 MDD
El mercado de las cartas coleccionables ha vuelto a hacer historia. En esta ocasión, el protagonista es el ejemplar Pikachu Illustrator, considerada la pieza más codiciada del universo Pokémon y que pertenecía al influencer y boxeador Logan Paul. La carta se vendió oficialmente por 16.492.000 dólares, una cifra que deja atrás cualquier antecedente en subastas de este tipo. El dato no solo impacta por el monto, sino porque confirma el auge sostenido del coleccionismo premium como un refugio de valor para grandes capitales.
De acuerdo con la casa de subastas Goldin Auctions, encargada de gestionar el proceso, la operación marcó un hito al convertirse en la tarjeta coleccionable más costosa de la historia vendida en una puja pública. La carta en cuestión es la célebre Pikachu Illustrator, un ejemplar distribuido en Japón a finales de los noventa como premio en concursos oficiales de ilustración vinculados a la revista CoroCoro Comic.
