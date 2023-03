Andrea Legarreta otra vez se contagia de Covid-19

A-AA+

Andrea Legarreta de nueva cuenta tiene Covid-19, así lo informó en su cuenta de Instagram la mañana de este martes, luego de que la conductora se viralizó este lunes tras aparecer en un segmento del programa "Hoy" con su expareja Erik Rubín, a quien entrevistó.

Legarreta y Rubín demostraron ante la pantalla la buena relación que hay entre ellos, y muchos cibernautas coincicieron que "se ve que aún se aman", por lo que los animaron a darse una nueva oportunidad.

En la sección de "la tina", el cantante apareció entre pelotas color rojo mientras Legarreta estuvo sentada a un lado y haciendo preguntas sobre su pasado; ambos intercambiaron miradas y sonrisas que dieron mucho de qué hablar en las redes, pues la mayoría de los comentarios indicaba que "el amo está en el aire", y que la pareja debería intentarlo de nuevo, pues se nota que aún hay mucho amor entre ellos.

Hace unas semanas Andrea y Erik anunciaron su separación tras casi 23 años de matrimonio, no dieron a conocer las razones, sin embargo, no descartaron una reconciliación, pues aseguran que hay mucho amor y que seguirán unidos por sus dos hijas, Mía y Nina.

La conductora colgó una fotografía en la que aparece con la prueba positiva del Covid-19, "¿Otra vez? Nooo", escribió junto a un emoticón de frustración, pues Legarreta ya se ha contagiado en varias ocasiones, la primera vez tuvo que ir al hospital.

Esta mañana no apareció en la emisión del programa "Hoy"; el reciente viernes, ella y Tania Rincón aparecieron a cuadro apoyando a Galilea Montijo, su compañera en el programa, quien anunció que se divorcia de su esposo Fernando Reina tras 11 años de matrimonio y un hijo en común.

Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo están en un proceso de separación.